Robot-krab poradzi sobie nawet w takich wymagających warunkach. Jest niczym amfibia!

Nie od wczoraj świat zwierząt i roślin jest najlepszą inspiracją i polem do naśladowania dla naukowców. Tym razem inżynierzy z USA i Korei Południowej razem opracowali model systemu wizyjnego do instalowania w robotach – poradzi sobie on tak w wodzie, jak i na lądzie, nie tracąc nigdzie na jakości pobieranego obrazu.

Bardzo często się zdarza, że wiele systemów wizyjnych jest przystosowanych tylko do jednego typu środowiska – albo dane czujniki, sensory, kamery znakomicie odbierają obraz na lądzie, albo pod wodą. Praktycznego rozwiązania łączącego oba te światy, jak dotąd nie wynaleziono.

Stan rzeczy zmienili naukowców z USA i Korei Południowej, który na łamach czasopisma Nature Electronics zaprezentowali system działającą niczym amfibia – tak samo w środowisku wodnym, jak i lądowym. W dodatku system uzyskuje obraz w zakresie 360 stopni, zatem jest bezbłędnym narzędziem dla przyszłych robotów, które będą mogły wykrywać przeszkody i skutecznie nawigować w przestrzeni.

Robot-krab. Inspirację wzięli wprost z natury!

Głównym wzorem dla skonstruowania takiej kamery „wszystko widzącej” i „wszędzie widzącej” był krab skrzypek. Jest to niezwykle ciekawy gatunek kraba, ponieważ bez ruszania gałką oczną może widzieć on w obrazie panoramicznym.

W jaki sposób twórcy uniknęli zakrzywienia obrazu pod wodą, nie dokonując zmiany soczewki w systemie? Jak tłumaczą, wykorzystali płaski obiektyw – bardzo podobny posiada krab skrzypek, co sprawia, że równie dobrze widzi nad i pod powierzchnią wody.

Innowacyjny system wizyjny, zdaniem naukowców, sprawdzi się doskonale jako kamera w aplikacjach wykorzystujących wirtualną lub rozszerzoną rzeczywistość. Ponadto może znaleźć zastosowanie również w pojazdach autonomicznych, które będą jeszcze lepiej reagować na przeszkody.

Badacze nadal będą rozwijać swoją „amfibię”, aby uzyskać jeszcze lepszą rozdzielczość obrazu. Dotychczasowe wyniki badań uważają za niezwykle obiecujące i dobrze rokujące na przyszłość.