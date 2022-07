Roboty opanowały kolejną ludzką cechę! Nie było różnicy między zachowaniem człowieka a maszyny

Czy roboty mogą mieć ludzkie cechy? Na pewno nie wszystkie i jeszcze nie na obecnym poziomie technologicznym, ale kolejny mały krok w tę stronę został właśnie wykonany. Grupa badaczy z Włoch pod kierownictwem polskiej badaczki przeprowadziła test Turinga – odkryto, że można nauczyć robota reagowania na konkretne zadania w takim czasie, że człowiek nie będzie w stanie odróżnić, czy miał do czynienia z maszyną czy żywą istotą.

Badanie czasu i sposobu reakcji robota na bodźce zewnętrzne zostało przeprowadzone przez grupę naukowców z Włoskiego Instytutu Technologii pod kierownictwem polskiej badaczki Agnieszki Wykowskiej. Wyniki opublikowano na łamach Science Robotics.

Naukowcy przeprowadzili test Turinga. Jest to rodzaj testu określający sposób, w jaki rozumuje maszyna. Mówi się, że dana maszyna przeszła test, jeśli czynność, którą wykonała była niemożliwa do odróżnienia od tego, jak by to zrobił człowiek.

Tutaj na warsztat badacze wzięli jedną konkretną cechę człowieka – czas i dokładność reagowania na bodziec zewnętrzny. Najpierw robot został zaprogramowany według uśrednionego profilu człowieka. Następnie w dwóch różnych pomieszczeniach uczestnicy badania grali w grę w parze z robotem. W jednej parze człowiek grał z maszyną sterowaną drugą osobą – w kolejnej już z robotem zaprogramowanym na reagowanie „po ludzku”.

Roboty reagują jak ludzie. Polska badaczka sprawdziła, czy to prawda

Co pokazało badanie? Ludzie grający z robotami nie potrafili odróżnić, który z nich był sterowany przez człowieka, a który nie. Zatem uznaje się, że maszyny pomyślnie zdały test Turinga w tym konkretnym zadaniu.

Oczywiście badacze nie osiądą na laurach i już planują dalszą pracę nad bardziej zaawansowanymi robotami naśladującymi ludzi. Jak podsumowała Agnieszka Wykowska: