Robot porusza się tak, że niemal przeczy prawom fizyki. Zaskoczył nawet ekspertów

Powstał robot ograniczony do sferycznej powierzchni, który cechuje się nieosiągalnym do tej pory stopniem izolacji od otoczenia. Jego możliwości zaskakują nawet samych twórców.

O ich dokonaniach możemy przeczytać w Proceedings of the National Academy of Sciences. Ci udowodnili, że kiedy ciała znajdują się w zakrzywionych przestrzeniach, to są w stanie poruszać się bez napierania na otoczenie. Do tej pory wydawało się to ogólnym prawem, będącym pokłosiem zasady zachowania pędu.

Zmianę optyki w tej sprawie zapewnili przedstawiciele Georgia Institute of Technology, którzy wyjaśniają, że pozwolili swojemu zmiennokształtnemu robotowi poruszać się po najprostszej zakrzywionej przestrzeni, jednocześnie analizując jego ruch. W ten sposób dowiedzieli się między innymi, że urządzenie zachowywało się w sposób niezgodny z przewidywaniami części fizyków. Kiedy zmieniało swój kształt, przesuwało się do przodu w sposób, którego nie można było przypisać oddziaływaniom z otoczeniem.

Jak wyjaśniają autorzy, ten robot stanowi nie tylko ciekawostkę

Szereg silników napędzających robota mógł poruszać się po zakrzywionych torach, a cały układ został połączony z obracającym się wałem. W efekcie silniki zawsze poruszały się po sferze. Wał był natomiast podparty łożyskami i tulejami powietrznymi, co miało na celu minimalizację tarcia. Z kolei wyrównanie wału było dostosowane do grawitacji Ziemi, dzięki czemu dało się ograniczyć resztkową siłę grawitacji.

Kiedy robot się przemieszczał, ruch, grawitacja i tarcie wywierały na niego niewielkie odziaływanie. Siły te połączyły się z efektami krzywizny, tworząc dynamikę o właściwościach, których nie można było wywołać samodzielnie. Pokazuje to, że w dość nieskomplikowany sposób da się podważyć prawa fizyki, które dostosowujemy do płaskich przestrzeni.

Wbrew pozorom dokonania autorów nie stanowią jedynie ciekawostki. Robotyka ciągle się bowiem rozwija, dlatego lepsze zrozumienie tego efektu związanego z krzywizną może mieć praktyczne znaczenie, podobnie jak niewielkie przesunięcie częstotliwości warunkowane przez grawitację stało się kluczowe dla umożliwienia systemom GPS dokładnego przekazywania ich pozycji do satelitów krążących na orbicie. W przyszłości w grę wchodziłoby na przykład nawigowanie statków kosmicznych w silnie zakrzywionej przestrzeni wokół czarnej dziury.