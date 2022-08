Seria Huawei Mate 50 znów pojawia się w przeciekach. Pojawiły się kolejne rendery i szczegóły specyfikacji

Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie, ale premiera serii Huawei Mate 50 zbliża się wielkimi krokami. Większość doniesień wskazuje na wrzesień, więc nic dziwnego, że przecieków na ich temat tylko przybywa.

We wcześniejszych latach, przed nałożeniem przez USA sankcji, Huawei znany był z bardzo regularnego cyklu wydawniczego. Dwie flagowe serie w każdym roku – „P” na początku i Mate pod koniec roku. Teraz firma musiała to zmienić i zapowiedziała, że będą one wypuszczane na rynek naprzemiennie, a skoro w 2021 r. debiutowały modele P50, teraz przyszedł czas na Mate 50. Wedle plotek, seria ujrzy światło dzienne już we wrześniu.

Huawei Mate 50, Mate 50 Pro i Mate 50 RS — te trzy smartfony zaprezentuje nam firma już niedługo

Wspomniane wyżej urządzenia już od jakiegoś czasu pojawiają się w przeciekach, dzięki czemu ich wygląd jest nam dobrze znany. Wszystkie trzy dostaną zakrzywione ekrany, ale podczas gdy podstawowy Mate 50 będzie miał aparat do selfie umieszczony w okrągłym otworze, w Mate 50 Pro i 50 RS ten zostanie zastąpiony przez dość szerokie wcięcie, w którym oprócz 13-megapikdelowego czujnika (ten sam dla wszystkich modeli) znajdzie się jeszcze aparat 3D do rozpoznawania twarzy. Jak możecie zauważyć poniżej, Mate 50 RS dostanie też bardziej wymyślną, podobno ceramiczną, obudowę.

Z tyłu, na okrągłej wyspie ma znaleźć się potrójny system aparatów — główny 50 Mpix, teleobiektyw i ultraszerokokątny. W Mate 50 Pro i Mate 50 RS powinien być to IMX800, natomiast w modelu podstawowym – IMX766. Przeciek wspomina też, że smartfony będą wyposażone w nowy chip do przetwarzania obrazu, mający być zamiennikiem technologii aparatu opracowanej wspólnie z Leicą.

Oprócz tego, co interesujące, tym razem jako układ napędzający nową serię wskazuje się na Snapdragona 8 Gen 1 zamiast Snapdragona 888. Oczywiście układ będzie ograniczony tylko do łączności 4G, choć w przypadku Mate 50 Pro i RS wspomina się o specjalnej obudowie 5G. Oba będą też dostępne z 12 GB pamięci RAM i 128/256/512 GB pamięci budowanej, podczas gdy model podstawowy dostanie dwie konfiguracje 8/128 GB i 8/256 GB.

Dodatkowo mówi się, że cała seria dostanie obsługę szybkiego ładowania z mocą 66 W. Model podstawowy ma być zasilany ogniwem o pojemności 4400 mAh, zaś w dwóch pozostałych smartfonach znajdzie się nieco większa bateria 4500 mAh.