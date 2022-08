Na smartfonowym rynku przybywa modeli skierowanych do graczy. Jednym z nich jest właśnie Lenovo Legion Y70, który, choć wyposażony w potężną specyfikację, z zewnątrz raczej nie rzuca się w oczy.

Premiera Lenovo Legion Y70

Zwykle smartfony nastawione na gaming dostają wygląd mający odzwierciedlać ich wnętrze — nieco agresywny, rzucający się w oczy. Tymczasem Lenovo chyba doszło do wniosku, że specyfikacja urządzenia wystarczy i z zewnątrz dostajemy elegancki, dość minimalistyczny wygląd z prostokątną wyspą aparatu i napisem „Legion” na pleckach. Nieco bardziej wymyślny jest wariant czerwony, ale to nadal nie jest poziom serii ROG Phone od Asusa czy modeli Black Shark. Sama obudowa została wykonana z aluminium klasy lotniczej, natomiast metalową ramę wyprodukowano w technologii CNC.

Czytaj też: OnePlus 10T jest równie wytrzymały, jak OnePlus 10 Pro. I nie, to wcale nie jest dobra wiadomość

Przejdźmy jednak do sedna, czyli do specyfikacji. Kolejna gamingowa bestia zadebiutowała. Oto Lenovo Legion Y70 napędzany jest przez układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 256 GB wbudowanej pamięci. Producent wyposażył go w dużą komorę parową i 10 warstw mechanizmów rozpraszania ciepła, wszystko po to, by zapewnić optymalną temperaturę urządzenia nawet pod obciążeniem. Za zasilanie odpowiada z kolei bateria 5100 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie z mocą 68 W.

Czytaj też: Przeciek ujawnia potencjalną datę premiery serii iPhone 14

Smartfon może się pochwalić 6,67-calowym ekranem OLED o rozdzielczości FHD+, częstotliwości odświeżania 144 Hz, HDR10+, obsługą Dolby Vision i jasnością szczytową na poziomie 1000 nitów. Pod kątem możliwości fotograficznych nie mamy co oczekiwać cudów, jak to zwykle bywa w przypadku modeli gamingowych — ta kwestia traktowana jest raczej po macoszemu i producenci stawiają na przyzwoite minimum. Dlatego właśnie z tyłu dostajemy 50-megapikdelowy aparat główny z OIS, 13-megapikdelowy obiektyw szerokokątny i 2-megapikdelowy czujnik pomocniczy. Z przodu natomiast znalazł się aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix.

Czytaj też: Kolejny producent szykuje swój składany smartfon. vivo X Fold S może zadebiutować niedługo

Lenovo Legion Y70 jest oferowany w kolorach Ice White, Titanium Grey i Flame Red. W zależności od konfiguracji pamięci, jego ceny prezentują się następująco: