Kolejny producent szykuje swój składany smartfon. vivo X Fold S może zadebiutować niedługo

Rynek składanych smartfonów stale się powiększa. Tylko w sierpniu pojawiły się aż cztery nowe modele — dwa od Samsunga i po jednym od Motoroli i Xiaomi. We wrześniu natomiast swoje do powiedzenia będzie miało vivo z modelem X Fold S.

Przecieki na temat tego modelu pojawiają się już od jakiegoś czasu, ale jeśli je przegapiliście, to od razu wyjaśniamy, że nie będzie to następca zaprezentowanego na początku roku vivo X Fold. Producent planuje po prostu ulepszenie tamtego modelu, co z kolei oznacza, że nie powinniśmy spodziewać się po nim żadnych „szaleństw”.

Na razie mówi się, że urządzenie dostanie najnowszy układ firmy Qualcomm, czyli Snapdragona 8+ Gen 1. To akurat nie dziwi, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę debiutujące w ostatnich dniach Galaxy Z Fold4 i Xiaomi Mix Fold 2, oba napędzane właśnie tym chipsetem — to z nimi właśnie będzie konkurować vivo X Fold S. Dodatkowo przecieki wspominają o jeszcze szybszym ładowaniu — zamiast przewodowego 66 W, X Fold S dostanie 80 W. Ładowanie bezprzewodowe 50 W zostanie natomiast bez zmian. Przypuszczalnie pozostała specyfikacja oryginału pozostanie niezmieniona.

vivo X Fold

Pozostaje pytanie, kiedy powinniśmy spodziewać się premiery vivo X Fold S?

Czytaj też: Oppo pracuje nad dwoma składanymi smartfonami. Co ważniejsze, wprowadzi je na globalny rynek

Tutaj z odpowiedzią spieszy znany leakster Digital Chat Station. Wedle jego źródeł, premiera urządzenia zaplanowana została na wrzesień, niedługo po debiucie nowego iQOO Z6. Jeśli te informacje są prawdziwe, to w kolejnych tygodniach powinno pojawić się więcej przecieków na temat tego modelu, a im bliżej będzie premiery, tym również vivo z pewnością podzieli się z nami jakimiś oficjalnymi szczegółami.