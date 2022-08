Tyle może kosztować seria Xiaomi 12T. Tanio zdecydowanie nie będzie

Xiaomi powoli szykuje się do wprowadzenia na rynek kolejnych flagowców. Seria Xiaomi 12T będzie wyjątkowa pod kilkoma względami, ale przede wszystkim z powodu modelu Pro, który ma dostać aparat 200 Mpix. Niestety, przyniesie to za sobą również wysokie ceny.

Pokochaliśmy Xiaomi za tanie i dobre telefony. Jednak tanio „już było”. Ile trzeba będzie zapłacić w Europie za Xiaomi 12T i 12T Pro?

W tym roku Xiaomi ma naprawdę wiele do zaoferowania w temacie flagowców, sporo modeli już zadebiutowało, ale przed nami jeszcze kilka premier. Wśród nich znalazły się też Xiaomi 12T i 12T Pro. Model podstawowy nie wyróżnia się jakoś specjalnie, choć napędza go MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Do tego mamy pojemną baterię 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą „tylko 67 W”, 6,7-calowyt panel OLED o rozdzielczości 1,5K i z odświeżaniem 120 Hz, a także dość podstawowy (jak na taką cenę) zestaw aparatów. Z przodu 20-megapikselowy aparat do selfie, zaś z tyłu czujnik główny 108 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro.

Czytaj też: Oppo Band 2 już oficjalnie. Ma sporo do zaoferowania w przystępnej cenie

Na większą uwagę zasługuje Xiaomi 12T Pro i to nie tylko ze względu na Snapdragona 8+ Gen 1. Xiaomi pójdzie bowiem w ślady Motoroli i swój smartfon wyposaży w aparat 200 Mpix. Niestety, z tego co nam wiadomo, towarzyszyć mu będą mało imponujące dodatkowe czujniki. Oprócz tego na pokładzie znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania 120 W, a 6,7-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz.

Jak więc prezentować mają się ceny tych smartfonów?

Przeciek nie zdradza nam co prawda dokładnych kwot za poszczególne konfiguracje, ale mamy przedziały cenowe. W przypadku Xiaomi 12T ma być to 600-620 euro, czyli ok. 2820-2920 zł, zaś za Xiaomi 12T Pro – 800-820 euro, co daje nam w przeliczeniu jakieś 3770-3860 złotych.