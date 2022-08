Jeśli tak będzie wyglądać składany Google Pixel, to nikt nie przejdzie obok niego obojętnie, ale...

O tym, że składany Google Pixel powstaje, mówi się już od lat, ale jak dobrze wiemy — urządzenie pojawia się tylko w plotkach i przeciekach. Teraz z kolei wypłynął patent, na którym zobaczyć możemy smartfon o konstrukcji podobnej do Galaxy Z Fold, ale ze znaczącymi różnicami.

Obecnie na rynku spotkać można trzy rodzaje składanych smartfonów. Pierwszym są te o konstrukcji składanej “jak książka”, czyli Galaxy Z Fold czy Xiaomi Mix Fold. Są modele z klapką, takie jak Galaxy Z Flip, a także wyjątkowy Huawei Mate Xs, który składa się “na zewnątrz”. Pomijając ostatni przykład, mamy dwie dominujące konstrukcje i poszczególni producenci raczej się ich trzymają, przez co (oprócz różnic w specyfikacji i designie), składane urządzenia dostępne na rynku wyglądają bardzo podobnie.

Odkąd zaczęto mówić o składanym Google Pixel, wspominano o konstrukcji typu Fold. Oczywiście jak dobrze wiemy, na razie taki model się nie pojawił i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie mógł zawitać na rynek. To jednak nie oznacza, że się o nim nie mówi. Spekuluje się, że jeśli Google faktycznie pracuje nad takim urządzeniem, ma ono nosić nazwę Pixel Fold lub Pixel Note.

Dzięki patentowi, który wypłynął do sieci (Google złożyło go w WIPO w 2021 roku) wiemy przynajmniej, że firma myśli na ten temat. Sam patent nie dowodzi, że smartfon powstaje, bo doskonale wiemy, że biura patentowe pełne są szkiców konstrukcyjnych urządzeń, które nigdy nie ujrzały światła dziennego.

Co jednak wyróżnia projekt składanego Google Pixel?

Jeśli zerkniecie na powyższe grafiki, do których dotarł serwis 91Mobiles, mamy tu do czynienia z konstrukcją przypominającą Galaxy X Fold, z podobnym zawiasem. Znaczącą różnicę widzimy jednak patrząc na wyświetlacz, który został otoczony bardzo grubymi ramkami. Wygląda też na to, że w projekcie Google umieściło aparat do selfie właśnie w tej ramce. Warto tutaj wspomnieć, że pokrywa się to z jednym z niedawnych przecieków, wedle którego składany Google Pixel miałby właśnie kamerkę do selfie umieszczoną nie w wyświetlaczu a w górnej ramce. Do tego urządzenie miałoby mieć wygląd zgodny z serią Pixel 7, dotyczy to głównie plecków i wyspy aparatów. Tego niestety nie da się potwierdzić, bo żaden ze szkiców nie daje spojrzenia na tył smartfona.

Jeśli faktycznie Google zamierza wcielić swój patent w życie, to taki składany Pixel zdecydowanie wyróżniałby się na tle konkurencji, choć niekoniecznie w dobrym sensie. Tak masywne ramki z pewnością wpłynęłyby na ogólną wielkość urządzenia, czyniąc je wręcz gigantycznym (no, chyba że Google postawi na niewielki wyświetlacz) i dość topornym.