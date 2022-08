Smartfony Xiaomi w promocyjnych cenach — idealne na powrót do szkoły

Już tylko dwa tygodnie dzielą uczniów od powrotu do szkoły. I choć ta perspektywa raczej nikogo nie napawa optymizmem, Xiaomi postanowiło nieco ją umilić, obniżając ceny swoich smartfonów. Zerknijmy na przygotowane oferty.

Promocja na smartfony Xiaomi — nowy model już od 529 zł

Jak zwykle Xiaomi przygotowało dość szeroki wybór urządzeń, dzięki czemu zależnie od posiadanego budżetu, możemy wybrać coś dla siebie. Od razu jednak zaznaczamy, że o ile na większość modeli promocja obowiązuje do 8 września, to POCO X4 GT i POCO F4 5G można upolować taniej tylko do 22 sierpnia, więc jeśli jesteście zainteresowani tymi modelami — musicie się pospieszyć.

Promocja obowiązuje zarówno w sklepach internetowych i stacjonarnych Xiaomi, jak i u wybranych partnerów, takich jak RTV Euro AGD.

Czytaj też: Orange przedłuża promocję na darmowego Netfliksa. Dodaje też drugi smartfon za złotówkę

Oto przygotowane urządzenia:

Redmi 9A (32 GB) za 529 złotych,

Redmi 10C (64 GB) za 729 złotych,

Redmi 10C (128 GB) za 829 złotych,

Redmi Note 11 (64 GB) za 959 złotych,

Redmi Note 10S (128 GB) 1099 złotych,

Redmi Note 10 Pro (128 GB) za 1499 złotych,

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE (8/128 GB) za 1599 złotych,

POCO X4 GT (8/128 GB) za 1799 zł (w promocji do 22 sierpnia) ,

, Xiaomi 11T 8/256 GB) za 1999 złotych,

POCO F4 5G (6/128 GB) – 2049 zł (w promocji do 22 sierpnia) ,

, Xiaomi 12 (8/128 GB) za 3299 złotych / (8/256 GB) za 3499 złotych.

W niektórych przypadkach rabaty są nieznaczne i wynoszą zaledwie kilkadziesiąt złotych, ale są też modele takie jak Xiaomi 12, którego cenę obniżono aż o 500 zł.

Dodatkowo Xiaomi obniżyło też ceny innych produktów, takich jak słuchawki, smartwatche czy hulajnoga: