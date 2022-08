Specyfikacja Xiaomi 12T w sieci. Będą dwie wersje, aparat 108 MP i chipset o nazwie Ultra

Wygląda na to, że bogate portfolio smartfonów Xiaomi powiększy się wkrótce o następcę serii 11T. Według informacji, które wyciekły niedawno do sieci Xiaomi 12T dostępny będzie w dwóch wariantach. Drugi z nich to Xiaomi 12T Pro, który dostanie technologię ładowania HyperCharge o mocy aż 120W.

Xiaomi 12T będzie mieć na pokładzie udoskonaloną wersję chipsetu MediaTek Dimensity 8100 SoC. Wbrew oczekiwaniom nie będzie to jednak Dimensity 8100 Max, który można znaleźć w OPPO Reno 8 Pro 5G. Serwis XiaomiUI będący źródłem informacji wspomina o nowym chipsecie pod nazwą Dimensity 8100 Ultra.

Telefon ma korzystać z 8 GB pamięci RAM LPDDR5 i będzie miał do dyspozycji 128 GB lub 256 GB pamięci UFS 3.1 Xiaomi 12T podniesie rozdzielczość ekranu do 1220 x 2712 pikseli. Będzie również wyposażony w skaner linii papilarnych w wyświetlaczu, co dodatkowo potwierdza użycie wyświetlacza OLED.

Xiaomi 12T oraz Xiaomi 12T Pro mogą zadebiutować już 16 sierpnia, kiedy chiński producent obchodzi 12. rocznicę swojej działalności

Główną matrycę Xiaomi 12T ma stanowić Samsung ISOCELL HM6 o rozdzielczości 108 MP. Uzupełni ją Samsung S5K4H7 8 MP z obiektywem szerokokątnym i trzeci aparat do makro o rozdzielczości 2 MP. Do zdjęć selfie urządzenie zaproponuje matrycę Sony IMX596 o rozdzielczości 20 MP.

Czytaj też: TENAA ujawnia szczegóły składanego Xiaomi Mix Fold 2 i Redmi K50S Pro

Źródło spekulacji dotyczących pojemności baterii wymienia ogniwo o pojemności 5000 mAh. W przypadku standardowego modelu Xiaomi 12T do zestawu będzie dołączona ładowarka o mocy 67W. Dla Xiaomi 12T Pro przewidziano rzekomo technologię HyperCharge i ładowarkę o mocy aż 120W.

Warto przypomnieć, że Xiaomi szykuje się również do premiery składanego modelu Mix Fold 2. Niewykluczone, że jego premiera odbędzie się tego samego dnia, czyli 16 sierpnia. Xiaomi Mix Fold 2 ma być bezpośrednią konkurencją dla debiutującego również w sierpniu Samsunga Galaxy Z Fold 4.