TENAA ujawnia szczegóły składanego Xiaomi Mix Fold 2 i Redmi K50S Pro

Xiaomi ma ręce pełne roboty. W przygotowaniu jest bowiem kilka smartfonów, które jeszcze w tym roku mają wejść na rynek. Wśród nich znajdzie się nowy składany Mix Fold 2 i Redmi K50S Pro.

Xiaomi Mix Fold 2 ujawnia coraz więcej swojej specyfikacji

Jakiś czas nie słyszeliśmy o kolejnym składanym modelu od Xiaomi, ale teraz, dzięki pojawieniu się urządzenia w bazie urzędu certyfikacyjnego TENAA, smartfon znów powraca. Co istotne, ten fakt wskazuje również na dość rychłą premierę, co akurat nie dziwi, bo już na początku sierpnia samsung pokaże swojego Galaxy Z Fold4, z którym Mix Fold 2 będzie bezpośrednio konkurować. Można się więc spodziewać, że Xiaomi będzie chciało wypuścić swój model niedługo po konkurencji.

Wracając jednak do konkretów, TENAA ujawnia nam, że Mix Fold 2 zostanie wyposaży w układ Snapdragon 8+ gen 1 wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 512 GB lub 1TB pamięci wbudowanej. Niedawno smartfon zagościł też w bazie certyfikacyjnej 3C, stąd wiemy, że bateria o nieznanej jeszcze pojemności obsługiwać będzie szybkie ładowanie z mocą 67 W. Jeśli chodzi o kwestię wyświetlaczy, tutaj informacje pochodzą jedynie z przecieków, wedle których oba wyświetlacze (wewnętrzny i zewnętrzny) będzie odświeżane z częstotliwością 120 Hz i mają mieć proporcje 10,3:9 i 21:9. 8-calowy wewnętrzny ekran ma charakteryzować się rozdzielczością 2K. Na zewnątrz znajdzie się zaś 6,5-calowy panel.

Przecieki wspominają też o ulepszonej konstrukcji, która ma zapewnić znacznie lepsze doznania podczas użytkowania. Mowa nie tylko o nowym układzie zawiasów, ale też o cieńszej obudowie i ulepszonym mechanizmie składania/rozkładania. Xiaomi ma też zamiar „odchudzić” MIX Fold 2, czyniąc smartfon jeszcze lżejszym.

Drugim modelem, który zawitał do bazy TENAA, jest Redmi K50S Pro

Jeśli chodzi o ten smartfon, to gdy zerkniecie na ujawnioną specyfikację, od razu możecie pomyśleć, że „gdzieś już to widzieliście”, nie bez powodu, bo szczegóły ujawnione przez TENAA odpowiadają tym, które przecieki zdradziły nam na temat Xiaomi 12T Pro. Chodzi przede wszystkim o obecność na pokładzie układu Snapdragon 8+ Gen 1 i 200-megapikselowego aparatu głównego. Spekuluje się, że Redmi K50S Pro to nazwa modelu zarezerwowanego na rynek chiński, zaś 12T pro będzie jego globalnym odpowiednikiem.

Tak czy inaczej, specyfikacja pojawiająca się w TENAA obejmuje jeszcze konfiguracje pamięci – 8/128 GB i 12/256 GB – z jakimi smartfon zadebiutuje. Z listy 3C wiemy ponadto, że urządzenie zostanie wyposażone w baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania 120 W.