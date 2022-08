Powstaje powietrzne arcydzieło Rosji. Co tam słychać u Su-75 Checkmate?

Czy w obliczu ostatnich porażek Rosji ktokolwiek wierzy w to, że rosyjski myśliwiec piątej generacji Su-75 Checkmate będzie wielkim sukcesem? Zapewne sami Rosjanie przed telewizorami, którzy ostatnio zostali stosownie uspokojeni co do stanu tego wojskowego sprzętu nowej generacji. Zostali bowiem poinformowani, że powietrzne arcydzieło Rosji powstanie wkrótce w liczbie aż dwóch egzemplarzy.

Su-75 Checkmate, czyli powietrzne arcydzieło Rosji

Rosja zadeklarowała zamiar skonstruowania czterech prototypów jednosilnikowego odrzutowca piątej generacji Su-75 Checkmate. Z kolei niejaki Yury Slyusar opisał strategie firmy ujawniając, że prace nad projektem Checkmate uwzględniają najnowocześniejsze technologie superkomputerowe, a obecnie firma przygotowuje się do produkcji dwóch prototypów.

Su-75 w finalnej wersji będzie pełnoprawnym lekkim myśliwcem 5. generacji z pojedynczym silnikiem odrzutowym. Unikalność zapewnią mu konstrukcyjne rozwiązania stealth, których brakuje innemu lekkiemu myśliwcowi rosyjskiemu – MiG-35, który należy do tej samej klasy wagowej. Wedle planów jego prototyp rozpoczną loty testowe w 2024 roku (rok później od pierwotnych planów), a produkcja rozpocznie przed 2026 rokiem, w którym to mają rozpocząć się dostawy i to nie tylko do rosyjskich sił powietrznych. Powinien też trafiać do krajów afrykańskich, Indii oraz Wietnamu.

Wedle wcześniejszych zapowiedzi myśliwiec Su-75 wykorzystuje „zaawansowaną technologię i unikalną technologię sztucznej inteligencji”, aby spełnić wymagania klientów. Jest oczywiście zgodny z prawidłami technologii stealth i został wyposażony w wewnętrzną komorę na amunicję powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, z czego samo uzbrojenie może przekroczyć wagą 7 ton.

Z samym uzbrojeniem Su-75 Checkmate będzie w stanie zniszczyć do sześciu celów jednocześnie (dzięki m.in. radarze AESA), jego prędkość wyniesie 1,8 Mach, a zasięg bojowy sięgnie do nawet 3000 kilometrów. Przynajmniej na papierze. Papier bowiem przyjmie wszystko, rosyjski papier przyjmie nawet więcej, niż możemy sobie wyobrazić, więc patrzymy na te zapowiedzi i obietnice z przymrużeniem oka.

Zwłaszcza że obietnice ciągle sugerują, że obok wersji jednomiejscowej z systemem sztucznej inteligencji, która będzie zdolna do współpracy z bezzałogowymi dronami latającymi, powstaje też wersja całkowicie bezzałogowa.