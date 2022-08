Tajemniczy kupujący u niemieckiej firmy zbrojeniowej. Wiemy co kupił, ale nie wiemy kim jest

Rheinmetall to jedna z najbardziej znanych na całym świecie firm zbrojeniowych, która właśnie pochwaliła się nowym kontraktem, choć wszystkich szczegółów na jego temat nie ujawniła. Tajemniczy kupujący u niemieckiej firmy zbrojeniowej zamówił dostawę szczególnego rodzaju amunicji.

Nieokreślona liczba pocisków Assegai 155 mm – to właśnie kupił tajemniczy kupujący u niemieckiej firmy zbrojeniowej

Niemiecki producent broni poinformował w tym tygodniu, że nieokreślone państwo wchodzące w skład NATO złożyło właśnie zamówienie na dostawę amunicji 155 mm z rodziny produktów Assegai. Kontrakt trafił do południowoafrykańskiej spółki zależnej Rheinmetall Denel Munition i zgodnie z komunikatem prasowym Rheinmetall, został przyznany w lipcu, a jego koszt zbliża się do setki milionów euro.

Jesteśmy znani na całym świecie z naszej technologii ognia pośredniego Assegai dalekiego zasięgu i cieszymy się, że możemy powitać nowy naród partnerski w rodzinie Assegai. Jako producent systemów, nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem naszych najnowocześniejszych technologii, abyśmy mogli zapewnić żołnierzom naszych klientów najlepsze z możliwych, najbardziej niezawodne rozwiązania – powiedział Jan-Patrick Helmsen, dyrektor zarządzający Rheinmetall Denel Munition.

Realizacja kontraktu będzie miała miejsce w ciągu najbliższych dwóch lat i obejmie kompletny system amunicji Assegai 155 mm przeznaczonej do różnych standardowych systemów artyleryjskich NATO od polskich Krabów po niemieckie PzH-2000 i na brytyjskich M777 kończąc. Zależnie od działa, Assegai są w stanie uderzać w cele oddalone o nawet 76 kilometrów, a trwające nad nimi ulepszenia m.in. silnika rakietowego mają finalnie doprowadzić do zwiększenia maksymalnego zasięgu do aż ponad 155 km.