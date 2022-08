Pierwsza taka teleportacja na świecie! Niewiarygodne, jaką granicę pokonali naukowcy

Pierwsza teleportacja holograficzna została osiągnięta przez naukowców z USA i Kanady – tym razem pokonali oni granicę państw, torując drogę do rozwoju tej technologii, którą mogą wykorzystywać lekarze i pracownicy medyczni na odległość.

Chociaż teleportacja kojarzy się nam bardziej z filmami science-fiction, to w pewnym (choć ograniczonym) zakresie jest możliwa za pomocą dzisiejszych technologii. 27 lipca br. grupa studentów z Western Institute for Space Exploration była pierwszym świadkiem teleportacji holograficznej pomiędzy USA a Kanadą – udało im się teleportować obraz osób ze stanu Alabama do stanu Ontario i odwrotnie.

To nie był pierwszy przypadek holoportacji – w kwietniu br. NASA teleportowała obraz lekarza na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Stał się on pierwszym w historii tzw. holonautą. To, co dokonali teraz studenci, ma o wiele większe znaczenie dla dzisiejszego świata.

Skoro technicznie możliwe jest przekroczenie granic państw w teleportacji holograficznej, to można w ten sposób holoportować chociażby lekarzy do miejsc trudno dostępnych lub tam, gdzie ich nie ma w ogóle, aby mogli nieść pomoc.

Teleportacja holograficzna – jak jej dokonali?

Dużą pomocą był sprzęt techniczny przygotowany przez Microsoft wraz z oprogramowaniem od Aexa Aerospace. Studenci, którzy byli teleportowani, znajdowali się w zasięgu specjalnej kamery, która stworzyła holograficzny obraz. Ten został następnie przesłany do miejsca docelowego.

Użytkownik po drugiej stronie musi nosić odpowiedni gogle zwane „hololens”. Wyglądają podobnie do tych zestawów używanych w grach VR. Dzięki nim adresat może zobaczyć ludzi zupełnie tak, jakby stali przed nim. Jeśli obydwie strony miałyby na sobie „hololens” wówczas mogą wchodzić w interakcje pomiędzy sobą tak, jakby stali w rzeczywistości obok siebie.

Studenci, którzy dokonali międzynarodowej teleportacji holograficznej, mają nadzieję, że ta technologia znajdzie uznanie w sektorze zdrowia publicznego. Jak się okazuje, część z adeptów nauki właśnie już pracuje nad rozwojem technologii w tym kierunku.