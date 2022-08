Turecki nowoczesny okręt podwodny. Tym właśnie ma być wyjątkowy MILDEN

MILDEN to planowany obecnie turecki nowoczesny okręt podwodny, który niedawno ponownie wpadł w światło reflektorów. Wszystko przez odwiedziny przedstawicieli państwowej agencji Anadolu Turkiye w stoczni Golcuk Naval, czyli głównego zakładu budowy i konserwacji okrętów podwodnych tureckiej marynarki wojennej. Tam zespół samej stoczni przedstawił najnowsze informacje na temat właśnie rodzimego projektu okrętu podwodnego “MILDEN”.

MILDEN, czyli turecki nowoczesny okręt podwodny

Turecki nowoczesny okręt podwodny MILDEN ma zostać oddany do użytku tureckiej marynarki wojennej w pierwszej połowie lat 2030 i na służbie spędzić zapewne 40-50 lat. Niedawne ogłoszenia są o tyle kluczowe, że po raz pierwszy zaczęto mówić o tym projekcie, jako o czymś rzeczywistym, przedstawiając szczegółowe informacje na jego temat. Padły też oficjalne daty na czele z planem rozpoczęcia prac w 2025 roku, zakończenia budowy okrętu we wspomnianej trzeciej dekadzie obecnego wieku i doposażenia do końca 2031 roku.

Prace projektowe i inżynieryjne projektu MILDEN zostały przeprowadzone w “Biurze Projektowym MILDEN” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gölcük. Obecnie w tym biurze pracuje 28 osób (23 inżynierów i 5 projektantów technicznych), którzy wspólnie realizowali prace nad projektem okrętu o wyporności około 2700 ton i długości ponad 80 metrów, którego napędza system AIP w formie połączenia generatorów diesla i akumulatorów litowo-jonowych.

W porównaniu z innymi tureckimi okrętami podwodnymi, nowoczesny MILDEN będzie dłużej pozostawał w zanurzeniu, będzie miał większy ładunek uzbrojenia i będzie mógł operować na większych głębokościach. Sam w sobie jest próbą stworzenia zupełnie nowego typu okrętów podwodnych, co było widać już na targach w 2021 roku, kiedy to firma HAVELSAN zaprezentowała podczas IDEF 2021 centrum dowodzenia okrętów podwodnych, mające znaleźć się na pokładzie tych okrętów.

Całą firma HAVELSAN tchnęła w koncepcyjny projekt CIC “nowoczesność i futuryzm” , sięgając po “realistyczno-futurystyczne” podejście i skupienie na personelu, który będzie operował na pokładzie. Dlatego postawiono na projekt, który szczególną uwagę przykuwa do operatorów, wspierając ich szeregiem funkcji technologicznych. Mowa o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, systemach wspomagania decyzji, rozbudowanym Internecie Rzeczy, systemach autonomicznych i robotycznych, sterowaniu gestami, dotykiem czy głosem i wreszcie rozszerzoną oraz wirtualną rzeczywistością.

Wszystko to przyjmuje formę pojedynczego gabinetu o długości kilkunastu metrów, w którego centrum umieszczono zwrócone do siebie obudowami zakrzywione ekrany o szerokich kontach widzenia. Bezpośrednio pod nimi znalazła się konsola pozioma (RMP) zintegrowana z konsolą dowodzenia, obok której znajduje się bezpośrednio stanowisko samego dowódcy. To on jest tutaj najważniejszy, dlatego projekt obejmuje ułatwienie z nim kontaktu dla całego personelu.