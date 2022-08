Wodne Bayraktary, czyli całkowicie bezzałogowe bojowe drony wodne Turcji

Po światowym sukcesie w sektorze dronów latających (Bayraktara TB2 zna już pewnie każdy) Turcja ewidentnie nastawiła się na podbój środowiska wodnego w równie bezzałogowym stylu. Widać to po niedawnym filmie udostępnionym 23 lipca, który to zaprezentował aż pięć wodnych bezzałogowców – ULAQ, SALVO, SANCAR oraz współpracujące ze sobą Albatros oraz MIR.

Bojowe drony wodne Turcji, to nic innego, jak pozbawione miejsca dla załogi okręty wojskowe

Za wspomniane bezzałogowe drony nawodne o wojskowym charakterze i możliwościach odpowiadają tureckie firmy obronne. Jedną z nich jest Aselsan odpowiedzialna za USV (Unmanned Survace Vehicle) o nazwie Albatros, które niedawno doczekały się pełnoprawnej prezentacji. Wprawdzie wirtualna demonstracja nie pokazała w akcji roju składającego się z dziesiątek, a nawet kilkunastu statków, ale udowodniła, że firma już teraz jest w stanie łączyć przynajmniej trzy.

Albatros

Idąc dalej, ULAQ to nie tyle pojedynczy dron nawodny, ile elastyczna platforma opracowana przez stocznię ARES i Meteksan Defence, która może pełnić różne role. Ma zasięg 400 km, rozwija prędkość do 65 km/h, a jego możliwości obejmują wywiad, nadzór, rozpoznanie, wojnę powierzchniową, wojnę asymetryczną, misje eskortowe i ochronę infrastruktury strategicznej.

ULAQ

USV SALVO to również rodzina uzbrojonych USV, w których znalazł się m.in. ATAK USV 15 stworzony do atakowania celów swoimi pociskami kierowanymi typu powierzchnia-powierzchnia i powierzchnia-powietrze, a także systemem stabilizowanych karabinów maszynowych 12,7 mm. Mierzy 14,79 metra długości, jego szerokość wynosi 3,83 metra, a maksymalne prędkości od 83 do 111 km/h zależnie od wersji.

Salvo

Zestawienie zamyka opracowany przez Yonca Onuk i Havelsan Partnership uzbrojony USV SANCAR o długości 12,7 metra i wyporności 9 ton. Ten ma być wyposażony w zintegrowany system zarządzania walką, czyli system dowodzenia i kontroli nowej generacji dostosowany do potrzeb zorientowanej na siły, sieciocentrycznej koncepcji operacji. Może też wyrządzić wrogom wiele szkód swoją zdalną stacją uzbrojenia lub pociskami 2×2 UMTAS/L-UMTAS.

SANCAR

Z tego co wiemy, każdy z tych dronów będzie wykorzystywał dosyć znane podstawy. W praktyce będą pobierać dane z szeregu podzespołów, które następnie będą wykorzystywane do automatycznego wykrywania przeszkód/obiektów i dynamicznych ruchów. Ponadto, dzięki algorytmom opracowanym w ramach projektu SWARM USV, statki na bieżąco będą dzielić się zadaniami, a każdy z nich wykorzysta lokalny i krajowy system łączności, system kontroli, architekturę wielokrotnych i redundantnych systemów łączności oraz zdolność do kontynuowania działań w przypadku zakłócania GNSS.