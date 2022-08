„Rybacy” byli przez moment lepiej uzbrojeni od terrorystów. Oto powód, dlaczego nie warto wyławiać 86 pocisków z rzeki

Poszukiwacze skarbów muszą od czasu do czasu wykazać się przynajmniej racjonalnym myśleniem. Skąd takie wnioski? Ano stąd, że kilku rybaków, posługujących się wędkami z magnesem na końcu linek, zaczęli łowić nie byle jakie „ryby”, a te dosyć… wyjątkowe. Takie, które mogłyby zapewnić im przysłowiowy bilet w jedną stronę. Jeśli ciekawi Was, dlaczego nie warto 86 pocisków z rzeki, oto historia specjalnie dla Was.

Nietypowy połów skończył się grzywną

Fort Stewart to baza armii amerykańskiej w południowo-wschodniej części stanu Georgia, nieopodal miasta Savannah. Tam właśnie zapuścili się rybacy z nietypowymi wędkami, którzy swój „połów” zakończyli zestawem 86 rakiet, pociskiem smugowym dla czołgu i pasami amunicji kalibru 0.5.

Wyciągnęli to wszystko z rzeki, która przez tę bazę przepływa, a w nagrodę doczekali się… kilku grzywien od Departamentu Zasobów Naturalnych Georgii za łowienie magnesów w Fort Stewart, wejście na teren zamknięty i nieposiadanie zezwoleń Fort Stewart, więc i tak skończyli dobrze, jako że mogło skończyć się na trafieniu do więzienia.

Sami „poszukiwacze” mogą jednak odwołać się od kary i przedstawić sprawę przed sądem, bo wedle ich tłumaczenia oraz dowodów, nie złamali żadnego prawa. Innego zdania był oficer policji wojskowej, który został wezwany na miejsce i… musiał czekać na polecenia „z góry”, bo jak sam przyznał, nigdy wcześniej nie musiał radzić sobie z czymś takim i nie wiedział, jakie następne kroki podjąć.