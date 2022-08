Podpatrzyli to u natury i sami wykorzystali. Tak powstał niezwykle wytrzymały cement

Produkcja cementu jest związana z zaskakująco wysokimi emisjami dwutlenku węgla. Korzystne byłoby więc ograniczenie jego zużycia. A naukowcy mają pomysł, jak tego dokonać.

Wystarczy go… wzmocnić. Wtedy ilość tego materiału będzie mogła być zmniejszona, utrzymując jednocześnie jego odpowiednio wysoką wytrzymałość. Tak przynajmniej sugerują autorzy publikacji dostępnej w Cement and Concrete Composites.

Najbardziej zaskakująca w całej sprawie jest geneza tego pomysłu, ponieważ naukowcy postanowili wykorzystać… krewetki. A dokładniej rzecz biorąc, ich skorupki. Najpierw członkowie zespołu wydobyli związek zwany chityną z pancerzy tych zwierząt. Co ciekawe, chityna jest drugim na świecie najbardziej obfitym naturalnym biopolimerem, a wyprzedza go jedynie celuloza.

Związek ten można spotkać u licznych skorupiaków i cieszy się coraz większą popularnością. Niedawno użyto go między innymi do produkcji łatwo rozkładającej się folii spożywczej, powłoki antybakeryjnej, a nawet nanocząstek zabijających komary.

Wzmocniony cement to nie jedyna opcja zastosowania chityny

Teraz natomiast naukowcy uzyskali nanokryształy i nanowłókna chityny. Każdy z nich miał szerokość odpowiadającą około jednej tysięcznej ludzkiego włosa. Następnie zostały one wymieszane z cementem w ilości 0,05 procenta wagowego. W takich właśnie okolicznościach powstał wzmocniony cement, który był do 40 procent wytrzymalszy przy zginaniu i o 12 procent wytrzymalszy przy ściskaniu.

Na tym zalety się nie kończą, ponieważ w porównaniu do zwykłego cementu, ten nowy wiąże się nieco wolniej niż zazwyczaj. Jest to szczególnie przydatna opcja, gdy w grę wchodzi na przykład transportowanie zmieszanego z wodą materiału na większe odległości. Skąd to obniżone tempo? Prawdopodobnie wynika to z faktu, że włókna i kryształy chityny odpychają poszczególne cząstki cementu, zmieniając ich właściwości hydracyjne.