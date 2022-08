Xiaomi szykuje się do globalnej premiery flagowych smartfonów z serii Xiaomi 12T

Chociaż powoli zaczynamy zerkać w kierunku serii Xiaomi 13, to przed tym wydarzeniem czeka nas jeszcze globalna premiera Xiaomi 12T i 12T Pro. Teraz te urządzenia pojawiły się w konsoli Google Play, dzięki czemu poznaliśmy więcej szczegółów na ich temat, a dokładniej na temat modelu Pro.

Xiaomi 12T Pro w konsoli Google Play

Nadchodzące flagowce pojawiły się już w wielu bazach certyfikacyjnych, takich jak FCC, NBTC i SIRIM. Teraz Xiaomi 12T Pro pojawił się z kolei w konsoli Google Play, ujawniając kluczowe specyfikacje. Wedle informacji, smartfon napędzany będzie przez ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 8+ Gen 1 z grafiką Adreno 730. Chipset wspierany będzie przez 12 GB pamięci RAM. Nowy flagowiec Xiaomi działać będzie pod kontrolą Androida 12.

Przecieki wspominają, że 12T Pro będzie wyposażony w 200-megapikselowy aparat, co będzie jego najistotniejszą cechą. Niestety, choć Xiaomi sięgnęło po ten sam czujnik co Motorola, to obok jednostki głównej znajdziemy już mniej imponujące sensory – 8-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny i makro o rozdzielczości 2 Mpix. Mówi się również o baterii o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W, a także o maksymalnie 256 GB pamięci wbudowanej.

Warto tutaj wspomnieć, że ma być to globalny wariant Redmi K50 Ultra, jednak w przypadku specyfikacji aparatów K50 Ultra może pochwalić się głównym czujnikiem 108 Mpix, więc możliwe, że w tej kwestii producent dokonał zmian. Jeśli natomiast pozostała specyfikacja pozostanie taka sama, to Xiaomi 12T Pro dostanie 6,67-calowy ekran AMOLED z rozdzielczością 120 Hz, obsługą Dolby Vision, skanerem linii papilarnych pod wyświetlaczem i okrągłym otworem na 20-megapikselowy aparat do selfie.

Na razie nie wiemy, kiedy seria Xiaomi 12T zadebiutuje, ale spodziewamy się, że stanie się to niedługo, by ich premiera nie kolidowała za bardzo z nadchodzącą serią Xiaomi 13.