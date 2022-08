Zostaliśmy zaskoczeni. Wiatr słoneczny niespodziewanie dotarł do Ziemi

Ziemskie pole magnetyczne zostało kilka dni temu uderzone przez wiatr słoneczny poruszający się z prędkością ponad 600 km/s. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zdarzenie to było całkowicie niespodziewane.

Burze słoneczne często występują na Słońcu, zwłaszcza teraz, gdy trwa maksimum aktywności naszej gwiazdy. Docierając do naszego pola magnetycznego wywołują spektakularne zorze, czasami w miejscach, w których normalnie się ich nie obserwuje. Tym razem jednak uderzenia wiatru słonecznego nikt się nie spodziewał.

Wiatr słoneczny to nic innego jak strumień wysokoenergetycznych cząstek i plazmy, który nie może zostać utrzymany przez grawitację naszej gwiazdy. Jeżeli jest on skierowany w przestrzeń kosmiczną, nie wywołuje żadnych konsekwencji. Jeżeli jest skierowany w stronę Ziemi, może powodować problemy na naszej planecie, m.in. zaburzenia pracy satelitów, a nawet awarie sieci energetycznej.

Strumienie wiatru słonecznego pochodzą z miejsc zwanych dziurami koronalnymi, czyli ciemniejszymi obszarami w koronie słonecznej, które są związane z „otwartymi” liniami pola magnetycznego. Dziury koronalne są monitorowane z Ziemi, bo mogą powodować rozbłyski słoneczne, znane także jako koronalne wyrzuty masy (CME). Zazwyczaj jesteśmy dobrze przygotowani na takie zdarzenie, ale czasami dajemy się zaskoczyć – jak miało to miejsce w ubiegły weekend.

Jak daliśmy się zaskoczyć?

Niedzielnym rankiem należące do NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) odnotowało lekki strumień wiatru słonecznego, którego intensywność nieznacznie nasiliła się w trakcie dnia. Przyczyna tej burzy słonecznej do teraz jest nieznana – naukowcy skłaniają się ku opcji, że był to strumień wiatru słonecznego, którego spodziewano się dwa dni później. Ale jego źródłem mógł być CME, którego nie zauważyliśmy.

Drugie wyjaśnienie jest bardziej niepokojące z perspektywy Ziemi, bo jeżeli dajemy się zaskoczyć „nieszkodliwemu” CME, może nadejść dzień, gdy nie wykryjemy takiego, który faktycznie może spowodować problemy. Warto jednak pamiętać, że wiatr słoneczny nie jest w stanie zrobić nam krzywdy (póki mamy ziemskie pole magnetyczne), choć może być problematyczny dla obiektów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej.

Podobnych zdarzeń można spodziewać się więcej, bo wciąż trwa aktywna faza 11-letniego cyklu słonecznego. To oznacza, że zorze polarne będą coraz częstsze i to w różnych miejscach globu, nie tylko za kołem podbiegunowym.