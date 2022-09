Android 14 wprowadzi funkcję, która położy kres problemom z zasięgiem

Chociaż stabilny Android 13 dopiero co zadebiutował, my już powoli zaczynamy zerkać w kierunku kolejnej wersji systemu operacyjnego od Google. Nowe informacje wskazują, że Android 14 wprowadzi obsługę łączności satelitarnej.

Obecnie trwa intensywne wdrażanie sieci 5G, na rynku coraz więcej smartfonów obsługuje sieć nowej generacji, ale jednocześnie nadal są miejsca, w których zwykły zasięg jest problemem. Gdy w pobliżu nie ma nawet sieci Wi-Fi, to nasz kontakt ze światem ograniczony dostaje jedynie do połączeń alarmowych.

Nowe doniesienia wskazują, że Android 14 ma przynieść kres takim problemom

Niedawno świat obiegła wieść, że T-Mobile i SpaceX łączą siły, by zapewnić klientom jak najlepszy zasięg telefoniczny bez martwych stref. Tam, gdzie połączenie z tradycyjną siecią komórkową będzie niemożliwe, w sukurs przyjdzie łączność satelitarna. Oczywiście, nie każdy posiadacz smartfona jest klientem magentowej sieci, więc podobne rozwiązanie będzie dostępne tylko dla niektórych.

Teraz dowiedzieliśmy się, że Google pracuje nad rozwiązaniem dla łączności satelitarnej. Poinformował o tym Hiroshi Lockheimer, starszy wiceprezes Google ds. platform i ekosystemów, więc nie jest to jedynie plotka. Co istotne, Android 14 ma już oferować taką możliwość. Obejmie to więc zdecydowanie więcej osób niż w przypadku rozwiązania T-Mobile i SpaceX. Najważniejsze jednak, że będzie to kolejna, realna alternatywa dla LTE i 5G, pozwalająca nam na zachowanie kontaktu ze światem nawet w miejscach, w których wcześniej tego zasięgu nie było.

Niestety na razie nie poznaliśmy na ten temat zbyt wielu szczegółów i zapewne jeszcze trochę na te konkrety przyjdzie nam poczekać.