iPhone w sieci Plus – oferta Plus WYMIANA

Jak kupić, żeby nie stracić?

Chętnych do zakupu iPhone za gotówkę zapewne nie będzie brakowało, ale dla klientów, którzy nie chcą wydawać dużej kwoty jednorazowo Plus posiada także ofertę ratalną w kilku wersjach.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Dostępne warianty to klasyczne raty z abonamentem oraz program Plus WYMIANA, w którym koszt zakupu iPhone rozkładany jest na 36 rat. Program Plus WYMIANA to jednak coś więcej – klient po spłaceniu 24 rat ma bowiem wybór, co robić dalej. Może oczywiście kontynuować spłatę zgodnie z harmonogramem i po opłaceniu kolejnych 12 rata iPhone przechodzi na własność użytkownika. Można też uregulować resztę należności gotówką, z identycznym skutkiem.

Ale największą zaletą programu Plus WYMIANA jest możliwość zakończenia spłaty po 24 miesiącach i zwrotu używanego urządzenia – po to, by następnie z minimalną ilością formalności nabyć w ten sam sposób nowszy model. Zwracany sprzęt oczywiście musi być sprawny, lecz może nosić standardowe ślady użytkowania.

Czy to się opłaca? Weźmy przykładowo najnowszy model iPhone 14 128 GB dla klienta, który nie jest abonentem sieci. Korzystając z opcji Plus WYMIANA przy abonamencie za 55 zł/mies. zapłacimy za urządzenie 499 zł na start i 24 obligatoryjne raty (z 36 rat) po 149,99 zł, co daje łącznie 4098,76 zł za urządzenie. Jest to prawie 1100 zł mniej niż oficjalna cena iPhone 14 128 GB w przypadku zakupu za gotówkę. Jednak, co istotne, koszty zakupu sprzętu na raty z uwagi na szalejącą inflację są aktualnie najczęściej dużo wyższe. Dla porównania, w większości sklepów z elektroniką iPhone 14 na 36 rat po uwzględnieniu oprocentowania kredytu konsumenckiego może nas kosztować nawet 7 tys. zł lub więcej.

Dodatkowo, wybierając za 55 zł/mies. otrzymujemy nielimitowany internet 5G przez 6 miesięcy (po tym okresie 30 GB miesięcznie) oraz nielimitowane rozmowy i SMSy/MMSy. Otrzymujemy też dostęp do Disney+ przez 12 miesięcy bez opłat (od 13 miesiąca do abonamentu zostanie doliczona cena rynkowa w wysokości 28,99 zł/mies.).

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

No dobrze, a co się stanie, jeśli telefon uszkodzimy? Wtedy oczywiście zwrot nie jest możliwy – należy najpierw na własny koszt dokonać niezbędnych napraw w autoryzowanym serwisie. Znacznie lepszym pomysłem jest dodatkowe zabezpieczenie iPhone za pomocą usługi Serwis Urządzenia Premium – koszt usługi wynosi 20 zł za 30 dni, w takim wariancie możemy liczyć na bezpłatną naprawę urządzenia raz w roku, z tym że wartość naprawy może wynieść cenę nowego urządzenia.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

iPhone w sieci Plus

Apple iPhone to seria nowoczesnych i bezpiecznych smartfonów z najwyższej półki. Wszystkie dostępne w ofercie Plus modele (poza iPhone 11) są certyfikowane do pracy w sieci 5G – Plus jako jedyny ma do dyspozycji pasmo 2600 MHz, którego nie dzieli z usługami starszej generacji. Dzięki temu na zgodnych urządzeniach (a iPhone niewątpliwie takimi są) można osiągnąć wyższe prędkości transmisji niż przy wykorzystaniu LTE.

iPhone posiadają oczywiście również certyfikację do pracy z najpopularniejszym w tej chwili standardem LTE – w wersji Advanced, pozwalającej na agregację pasm i uzyskanie wyższej wydajności przesyłu danych, gdy sieć jest mało obciążona.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

iPhone w sieci Plus pozwala na użycie wszystkich dostępnych usług – począwszy od uproszczonej konfiguracji MMS, poprzez Facetime-over-Cellular (czyli z rozmowy audio/video przez internet z użyciem transmisji danych LTE/5G), na osobistym hotspocie zakończywszy.

iPhone współpracuje w klasycznymi kartami SIM w standardzie nano, ale pozwala także na użycie wirtualnej karty eSIM. W modelach 11 i 12 eSIM umożliwia stworzenie funkcjonującego dual-SIM, natomiast iPhone 13/13 Pro/Pro Max może współpracować z dwiema kartami eSIM, całkowicie eliminując konieczność użycia fizycznych kart. Plus oferuje eSIM zarówno dla ofert prepaid, jak i abonamentowych, a także możliwość łatwej wymiany fizycznej karty na wirtualną w salonie lub poprzez sieć. Zakupione w sieci Plus iPhone nie posiadają simlocków.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Gdzie kupić iPhone?

Oferta smartfonów Apple iPhone jest zapewne jedną z bardziej dynamicznych, jeśli chodzi o dostępność. Z tego powodu, przygotowując się do zakupu, warto sprawdzić zarówno, co mogą zaproponować lokalne salony sieci Plus, jak i zasoby sklepu internetowego, przy czym, jeśli wolimy finalizowanie umowy w salonie, można z poziomu strony dokonać zamówienia do salonu. W przypadku braku dostępności wybranego iPhone warto także zostawić kontakt telefoniczny do siebie, korzystając z opcji „zostaw numer” z poziomu sklepu internetowego.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Na zakończenie

iPhone to z całą pewnością jedne z bardziej pożądanych smartfonów na świecie. Wygodne, proste w obsłudze, niezawodne i bezpieczne… Starzeją się też wyraźnie wolniej niż inne urządzenia i dłużej oferują najwyższą wydajność i płynność działania systemu. Ale mimo wszystko się starzeją, zatem możliwość znacznego obniżenia kosztów zakupu i wymiany na nowszy model w ramach umowy Plus WYMIANA wydaje się godna rozważenia.

Materiał powstał we współpracy z siecią Plus.