Bank Pekao oferuje pakiet atrakcyjnych promocji. Do zgarnięcia bonus o wartości 350 zł

Bank Pekao oferuje teraz dodatkowe punkty w programie Mastercard Bezcenne Chwile o wartości 350 zł. To program lojalnościowy dla nowych i dotychczasowych klientów, którzy posiadają karty płatnicze Mastercard i Maestro. Można do niego łatwo przystąpić m.in. z poziomu aplikacji bankowej.

W ramach pierwszej promocji o nazwie “Punkty na start z Bankiem Pekao SA edycja IX” do 30 września 2022 r. wystarczy zapisać się do programu Mastercard Bezcenne Chwile. Oczywiście trzeba być klientem Banku Pekao, ale już za samą taką decyzję zostaniemy nagrodzeni prezentem powitalnym o wartości 50 zł (4000 punktów).

Jeśli nie macie jeszcze Karty Kredytowej z Żubrem, to kolejna okazja do zgarnięcia aż 16 000 punktów o wartości 200 zł. Będąc obecnym lub nowym uczestnikiem programu Mastercard Bezcenne Chwile, zawarcie umowy o Kartę Kredytową z Żubrem zostanie właśnie w ten sposób nagrodzone.

Bank Pekao od początku tego roku w ramach programu Mastercard Bezcenne Chwile rozdał punkty o łącznej wartości ponad 4 mln zł

Na koniec promocję na dodatkowe 8000 punktów przygotował również sam Mastercard. Otrzymają ją nowi oraz dotychczasowi uczestnicy programu za zapisanie do niego nowej karty i dokonanie pierwszej płatności kartą na kwotę minimum 50 zł w okresie miesiąca od czasu przystąpienia do promocji

Wspomniane dodatkowe punkty trafią na konta klientów i będzie można je wymienić na vouchery o wartości 100 zł. Ostatnia z opisanych promocji od Mastercard potrwa do 9 października 2022 r. lub do wyczerpania puli nagród. Wszystkie trzy promocje łączą się ze sobą. W sumie do zdobycia jest aż 28 000 punktów o wartości 350 zł.

Punkty można wymieniać na vouchery do sklepów (np. Intersport, Smyk czy Empik). Przy okazji warto wspomnieć, że z samej bankowości elektronicznej korzysta już 3,2 mln klientów Banku Pekao. W ciągu ostatnich pięciu lat ich liczba wzrosła ponad półtorakrotnie. Wyłącznie z bankowości mobilnej korzysta za to 1,3 mln klientów Banku Pekao.