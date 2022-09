Płatności online w Polsce. Tradycyjne przelewy powoli odchodzą do lamusa. Co zamiast nich?

Jakie formy i metody płatności za zakupy w sieci jako konsumenci wybieramy obecnie najczęściej? BLIK, przelew online, a może płatność kartą? Preferencje dotyczące płatności online w Polsce ponownie przeanalizował Tpay. W najnowszym raporcie z badania przeprowadzonego przez agencję SW Research widać kilka ciekawych trendów.

Pierwszą trójkę najczęściej wybieranych metod płatności za zakupy online w 2022 roku bez większego zaskoczenia otwiera BLIK. Obecnie korzysta z niego aż 70% ankietowanych. Na drugim miejscu z wynikiem 38% uplasował się przelew online (pay-by-link), a podium zamyka karta płatnicza, którą preferuje 34% uczestników badania.

W porównaniu do poprzedniej edycji badania przeprowadzonej pod koniec 2020 roku najmocniej spadło zainteresowanie tradycyjnymi przelewami (z 29 na 21%). Nadal tę formę płatności wybiera 16% ankietowanych (tu również nastąpił spadek – o 6 p.p). Polacy coraz częściej przekonują się za to do płatności odroczonych, które zbadano po raz pierwszy.

Według wyników badania “Koszyk Roku 2022” metodę kup teraz, zapłać później ma już 73% ankietowanych sklepów internetowych

Co ciekawe, o ile płatności odroczone wśród osób, które przynajmniej raz ich użyły preferuje 19% ankietowanych, o tyle faktyczna liczba użytkowników korzystających z tej formy płatności regularnie jest nieco niższa – na poziomie 13%. Płatności cykliczne wybrało jako preferowaną metodę 11%, ale już tylko 6% wskazało je jako najczęściej wybierane.

Jak tłumaczy Tpay: preferowane metody płatności online w Polsce to te, które internauta najbardziej lubi – gdy ma taką możliwość, chętnie je wybiera. Płatności wybierane to te, w które internauta ostatecznie klika. Niektóre metody są częściej lubiane niż wybierane, co ma miejsce prawdopodobnie z powodu braku ich dostępności.

Za zakupy w internecie najczęściej chcemy płacić od razu. Taki wariant deklaruje aż 75% badanych. Drugim najczęściej wybieranym sposobem jest płatność przy odbiorze – wskazało ją 18% respondentów. Płatność odroczoną wybiera 4% badanych, zaś 3% preferuje płatność ratalną.

Płatność przy odbiorze została wskazana jako najbezpieczniejsza przez 51% respondentów. Na drugim miejscu znalazł się przelew tradycyjny 34%, a dopiero na trzeciej pozycji znalazł się popularny BLIK (30%). Karta płatnicza została określona jako najbezpieczniejsza forma płatności tylko przez 26% ankietowanych.