Alert RCB do kosza? W jego miejsce aplikacja instalowana bez naszej zgody

Nowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej zakłada likwidację Alertu RCB. Jego miejsce ma zająć aplikacja Regionalny System Ostrzegania, którą na smartfonie ma instalować sprzedawca. Co może pójśc nie tak?

Aplikacja Regionalny System Ostrzegania zamiast Alertu RCB

O tym, że Alert RCB się nie sprawdza, nie musimy chyba nikogo przekonywać. Nie sprawdza się jednak z powodu wysyłanych treści, a nie samej formie informowania o zagrożeniach. SMS to cały czas najbardziej uniwersalna forma powiadomień o największym możliwym zasięgu.

Ciężko powiedzieć, czy to właśnie z powodu spadku zaufania do Alertu RCB, czy są ku temu inne przesłanki, ale samo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma zgodnie z projektem przestać wysyłać powiadomienia SMS. Co nie oznacza, że wcale ich nie będzie. SMS-y informujące o zagrożeniu będą wysyłać operatorzy, co ma kontrolować MSWiA. Ogółem kompetencje dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ma przejąć minister MSWiA. Oprócz tego pojawi się druga forma powiadomień, przychodzących z aplikacji mobilnej Regionalny System Ostrzegania.

W jaki sposób rząd chce zmusić zachęcić nas do instalacji aplikacji? Przerzuci to na autoryzowanego sprzedawcę. Zgodnie z projektem ma on, o ile jest to techniczne możliwe, instalować aplikację mobilną RSO na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych sprzedawanych użytkownikom.

Pomysł jest genialny w swojej prostocie. Operatorzy, sklepy, sprzedawcy internetowi będą zwyczajnie instalować na smartfonach rządową aplikację i każdy z nas będzie z niej korzystać. A nawet nie tyle korzystać, ile to wszystko będzie samo działać. Zaraz, co?!

Dlaczego pomysł na aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania nie ma sensu? Wróćmy do czasów covidowych

Projekt ustawy nie precyzuje, w jaki sposób sprzedawca miałby instalować aplikację na smartfonach. Nowych, otrzymanych prosto od producenta, nigdy nie uruchamianych, zapakowanych w dokładnie zafoliowane, fabryczne opakowania. Ale załóżmy, że zrobi to w jakiś magiczny sposób bez otwierania zestawu.

Aplikacja, jeśli nie jest wgrana przez producenta, nie zacznie, w równie magiczny sposób działać i wysyłać nam automatycznych komunikatów. Przede wszystkim, nie będzie miała do tego uprawnień. Aby je otrzymać, użytkownik musi je nadać, czyli najpierw uruchomić aplikację i przeklikać odpowiednie zgody. Dodatkowo smartfon może uznać ją za program zbytnio obciążający akumulator i nie pozwolić jej na stałe działanie w tle. Co dodatkowo odetnie użytkownika od powiadomień. Smartfon musi mieć też stały dostęp do Internetu, aktywną lokalizację (bo skąd będzie wiadomo, że użytkownik jest na obszarze zagrożonym), no i zwyczajnie każdy musi ten smartfon posiadać. Jeśli wszystkie powyższe kwestie zostaną spełnione, aplikacja Regionalny System Ostrzegania będzie działać wzorowo i wszyscy obywatele będą na bieżąco informowani o zagrożeniach.

Wszystko to przypomina równie genialny pomysł na aplikacje Protego Safe, która miała śledzić nasze kontakty i chronić przed zakażeniem Covid19. Z mniej więcej tych samych wymienionych powodów nie miała ona prawa zadziałać. Choć rządowa farma trolli gorąco ją promowała i mam wrażenie, że w przypadku RSO mogłoby być podobnie.

Powiadomienia SMS to dzisiaj najskuteczniejsza forma informowania obywateli o zagrożeniu. Alert RCB nie był złym rozwiązaniem. Jest tylko fatalnie wykonywany i zwyczajnie to zależy poprawić, zamiast wywracać cały system do góry nogami.