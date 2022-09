Home Tech BLIK nową metodą płatności za przejazd z aplikacją Uber. Z tej okazji specjalna promocja

Jedna z najpopularniejszych form płatności online w Polsce zawitała do Ubera. Z tej okazji dla nowych klientów aplikacji płatność w systemie BLIK za pierwsze trzy przejazdy zostanie zredukowana o 99%. Maksymalna wysokość jednorazowej promocji to 20 zł. Z promocji można skorzystać do 20 października.