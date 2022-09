Tak zaawansowanego bojowego samolotu nie ma żaden kraj. USA wkrótce go zaprezentuje

Prezentacja bojowego samolotu bombowego B-21 Raider nadchodzi wielkimi krokami

Na temat bombowca B-21 Raider nie wiemy jeszcze wielu szczegółów, ale jego wygląd i forma zostały przedstawione już dawno na kilku renderach koncepcyjnych w ciągu ostatnich lat. Te nie mogły jednak oddawać wszystkich szczegółów samolotu, które poznamy już za 9 tygodni. Premiera B-21 Raider będzie wyjątkowa zwłaszcza z tego względu, że te bombowce zastąpią B-2 Spirit, które to zaprezentowano w listopadzie 1988 roku. Oznacza to, że technologiczna przepaść między tymi samolotami będzie ogromna.

Obecnie w zakładach Northrop Grumman w Palmdale montowanych jest sześć samolotów testowych B-21, a pierwszy lot z wykorzystaniem jednego z nich ma odbyć się w 2023 roku. Obecnie trudno o precyzyjne wskazanie, jako że dokładna data zostanie ustalona na podstawie wyników testów naziemnych. Te już w rzeczywistości trwają, bo w maju firma pochwaliła się zakończeniem pierwszej fazy testów, która obejmowała kalibracje ładunków, mające na celu sprawdzenie integralności strukturalnej bombowca poprzez poddanie go m.in. naprężeniom.

Następnie B-21 będą, a najpewniej są już teraz poddawane testom układu napędowego i wszystkich podsystemów, aby finalnie doczekać się nałożenia powłok i farb. Pewne jest z kolei to, że przed tym “pełnoprawnym” pierwszym lotem B-21 Northrop Grumman przeprowadzi również testy silników oraz testy kołowania z niską i wysoką prędkością. Jeśli z kolei interesują Was szczegóły na temat tego bombowca nowej generacji, to znajdziecie u nas sporą bazę danych na jego temat. O tym amerykańskim bombowcu pisaliśmy bowiem już nie raz i jeśli mielibyśmy polecić Wam szczególny materiał na ich temat, to zdecydowanie najlepiej zapoznać się z wszechstronnością tego arcydzieła awioniki.