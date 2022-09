CANAL+ dostępny w ofercie Magenta Dom od T-Mobile

Zestaw 10 kanałów CANAL+ Prestige kosztuje dodatkowo 49,99 zł miesięcznie. Na szczęście nie musimy się zobowiązywać do jego używania na stałe. Można zadecydować czy w danym miesiącu chcemy korzystać z tego pakietu. Można aktywować usługę na wybrany okres rozliczeniowy i dezaktywować ją po jego zakończeniu.

Jak informuje T-Mobile, minimalny okres na który można uruchomić CANAL+ Prestige to jeden okres rozliczeniowy

W skład pakietu wchodzą następujące kanały filmowe: CANAL+ PREMIUM, CANAL+ 1 (emisja rozpoczyna się godzinę później niż na CANAL+ PREMIUM), CANAL+ FILM (połączenie filmów komercyjnych, najnowszych filmów polskich oraz ciekawych tytułów nagradzanych na całym świecie), CANAL+DOKUMENT (kanał dokumentalny)

Ofertę uzupełniają: CANAL+ SERIALE (m.in. produkcje CANAL+ ORIGINAL), CANAL+ FAMILY (seriale i filmy, programy związanych ze stylem życia, seriale dla dzieci oraz przyrodnicze filmy dokumentalnych), CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT2, CANAL+ SPORT3 oraz CANAL+ SPORT4.

Czytaj też: T-Mobile w nowej ofercie dla firm stawia na brak limitów i smartfon Samsung Galaxy S22

Jeśli upłynie 12 promocyjnych miesięcy od zakupy oferty T-Mobile, użytkownicy Magenta Dom, którzy będą chcieli nadal korzystać z pakietu CANAL+, muszą zdecydować się na pakiet usług w formacie M lub wyższym. Więcej informacji o nowym pakiecie CANAL+ można znaleźć na oficjalnej stronie oferty Magenta Dom.

Decydując się na pakiet CANAL+ Prestige będziemy mogli obejrzeć 300 premier filmów i seriali rocznie oraz ponad 3500 godzin transmisji sportowych na żywo. Jeśli ktoś znajdzie na to wszystko czas, to już mu zazdroszczę i poproszę o namiar do księgowego, który tak pięknie ogarnia mu domowy budżet.