Ceny SSD runą. Kupować teraz czy wstrzymać się z zakupem?

Najnowszy raport serwisu TrendForce wskazuje nie na delikatne, a nawet nie na duże zmiany na rynku dysków półprzewodnikowych, ale wręcz na jego załamanie. To sugeruje, że wkrótce ceny SSD runą, a jest to dla nas fenomenalna informacja.

Wygląda na to, że tanio to… dopiero będzie! Ceny SSD najpewniej runą w następnych miesiącach do rekordowo niskiego poziomu

Wedle wniosków w raporcie producenci SSD zauważyli szybki wzrost konsumpcji pamięci flash ze strony konsumentów i przedsiębiorstw podczas pandemii. To z kolei skłoniło ich do wzmożonej ekspansji swojego sektora, co w momencie ogólnego załamania na światowym rynku spowodowanego wieloma czynnikami, nie mogło się dobrze skończyć. W praktyce “zgromadzane zapasy producentów osiągają punkt krytyczny”, ponieważ zwyczajowy wzrost popytu w szczycie sezonu, na który się przygotowali, nie nastąpił w tym roku.

W związku z tym TrendForce skorygował swoje prognozy dotyczące spadku cen pamięci flash z poziomu 15-20% do aż 30-35%. Teoretycznie oznacza to, że cena SSD może spaść z np. 1000 zł do nawet 750 złotych, ale oczywiście spadek cen samych układów Flash to jedno – inną kwestią jest ich wprowadzenie na rynek w formie gotowych już dysków SSD. Obniżki są jednak pewne, co dotknie nie tylko samych SSD, ale też smartfonów i laptopów z np. lutowanymi rozwiązaniami.

Przyczyn tego jest wiele, ale w ogólnym rozrachunku sprowadzają się one zwłaszcza do tego, że oszczędniej gospodarujemy swoimi budżetami, co odbija się na sprzedaży dysków, laptopów i smartfonów. W praktyce więc następne miesiące upłyną pod znakiem dalszych drastycznych spadków cen dysków SSD, więc jeśli nie spieszy się Wam z ich zakupem, śmiało czekajcie.