Ogromny spadek dostaw kart graficznych. Złoty okres dla firm się skończył, ale dla graczy dopiero zaczął

Jak wygląda rynek kart graficznych (i niestety również iGPU) w postpandemicznych czasach i ciężkim roku 2022? Na to pytanie odpowiada nowy raport firmy analitycznej Jon Peddie Research, który jednoznacznie wskazuje na ogromny spadek dostaw kart graficznych w II kwartale 2022 roku, co w dobie coraz niższych cen zapowiada dalsze obniżki.

Spadek dostaw kart graficznych kończy złoty czas dla producentów, a spadek popytu przekłada się na niższe ceny

Raport wskazuje, że wzrost globalnego rynku procesorów graficznych dla komputerów PC osiągnął w drugim kwartale 2022 poziom 84 mln sztuk. Z kolei w latach 2022-2026 (wedle szacunków) ma odnotować roczną stopę wzrostu na poziomie 3,8%, aby pod koniec 2026 roku liczba osiągnęła 103 milionów dostarczonych egzemplarzy. W ogólnym rozrachunku sprzedaż kart graficznych dla komputerów stacjonarnych spadła o -22,6% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Jeśli z kolei idzie o to, jak wypada sam udział poszczególnego sprzętu na rynku, ogólny procentowy udział AMD na rynku w stosunku do ubiegłego kwartału wzrósł o 1,1%, udział Intela o 2,0%, podczas gdy NVIDII zmniejszył się o -3,15%. Z drugiej strony porównując obecny kwartał do ubiegłego, widać, że ogólna liczba sprzedanych GPU spadła o -14,9%. Rozbijając to na szczegóły ilość sprzedanych kart graficznych przez AMD zmniejszyła się o -7,6%, przez Intela o -9,8%, a przez NVIDIA o -25,7%.

Co jest powodem tego stanu rzeczy? Odpowiedzieć na to próbuje sam prezes agencji: