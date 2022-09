CHIP.PL w nowej odsłonie. Gruntownie przebudowaliśmy serwis

Nowy CHIP.PL

Po ponad roku od reaktywacji serwisu CHIP.PL przyszedł czas na gruntowne przebudowanie go pod kątem technicznym. Dzisiaj jest to nietypowa hybryda. Tym, czego nie widzicie jest tzw. Headles CMS. Tworzymy treści w WordPressie, który jest dla nas magazynem, z którego serwis pobiera wszystkie dane. To, co widzicie na stronie to stworzona od zera warstwa korzystająca z bibliotek JavaScript, czyli React.

Podobne zmiany przeszedł niedawno nasz drugi serwis, czyli Focus.pl. Zdobyte tam doświadczenia pomogły nam przeprowadzić cały proces znacznie sprawniej.

Wizualnie zmieniło się wiele i… niewiele. Układ strony z grubsza pozostał niezmieniony, ale naszym skromnym zdaniem jest o wiele bardziej efektowny. Nowe grafiki, kształt zdjęć oraz ich inne proporcje pozwolą nam tworzyć jeszcze ładniejsze treści. Dodaliśmy również tryb ciemny, który można zmienić ręcznie w prawym, górnym rogu strony. Możemy też zdecydować się na rozwiązanie systemowe, w którym kolorystyka strony dopasuje się do motywu naszego systemu w komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Tym, co również powinniście zauważyć, jest kolejna poprawa szybkości działania strony. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku Focusa, CHIP.PL można śmiało nazwać jedną z najszybszych stron w polskim Internecie. Dzięki czemu jest on bardzo przyjazna dla użytkowników smartfonów i tabletów.

Nowa firma hostingowa

Kolejną istotną dla nas zmianą jest nowa firma hostingowa. Przenieśliśmy nasze usługi do firmy webh.pl. Tworzenie nowej wersji CHIP-a było nie tylko przerzuceniem do nas treści, ale wspólną pracą przy wdrażaniu zmian. Przy czym również zaprocentowały doświadczenia przy zmianie, która została przeprowadzona na Focusie. Firma Webh.pl była nie tylko bardzo pomocna podczas całego procesu, ale też wykazała się dużymi pokładami cierpliwości wobec naszych pytań i wymagań. Oby był to początek dalszej, owocnej współpracy, na której wszyscy skorzystamy.

Dalsze plany CHIP.PL

Od strony tematycznej CHIP.PL pozostanie multitematycznym serwisem o technologicznych podstawach. Priorytetem pozostaje dla nas wysoka jakość tworzonych treści, bez naciągania Was i Waszego czasu bezsensownym clickbaitem i szukaniem sensacji tam, gdzie jej nie ma lub nie ma na to miejsca. To wartości, które pozwalają nam codziennie na spokojny sen i mamy zamiar dalej się ich trzymać.

Skład redakcyjny, póki co, pozostaje niezmieniony. Jak już pewnie zauważyliście, częściej pojawia się u nas Sebastian Górski, czyli weteran polskich serwisów technologicznych. W testach wspomaga nas Michał Zawada, który współpracował z nami przy starszych projektach, a już od kilku miesięcy jest z nami również Andrzej Libiszewski. Jako ostatnio dołączył do nas Jakub Zygmunt, którego również możecie znać z popularnych serwisów technologicznych.