Dyskietki wiecznie żywe? Wiele branż nadal je wykorzystuje tylko z jednego powodu

Wymóg. Tylko i wyłącznie wymóg sprawia, że dyskietki są nadal produkowane

Jako że technologia rozwija się w zastraszającym tempie, a w danym okresie sprzęty korzystają z tego, co aktualnie jest najbardziej zaawansowane, wiele maszyn z urządzeniami cyfrowymi projektowano przed dekadami właśnie z myślą o dyskietkach. Jako że nie mowa tutaj o sprzętach kosztujących niewiele, a często grube setki tysięcy i miliony dolarów, trudno je wymienić na nowe (zwłaszcza jeśli nadal spisują się dobrze i spełniają wszelakie normy), czego świetnym przykładem są maszyny przemysłowe, czy samoloty.

Czytaj też: Apple zmienia podejście do samodzielnych napraw? iPhone 14 zdaje się to potwierdzać

Doskonale wie o tym Tom Perksy, czyli słynny “ostatni człowiek stojący w biznesie dyskietek”, który jest założycielem floppydisk.com, a więc firmy w Stanach Zjednoczonych, która sprzedaje i recyklinguje właśnie dyskietki. Firma zajmuje się transferem dysków, oferuje program ich recyklingu i sprzedaje używane lub uszkodzone dyskietki artystom z całego świat. Jednak jej głównymi klientami są użytkownicy przemysłowi, którzy wykorzystują te starożytne nośniki pamięci jako środka do wprowadzania i wyprowadzania informacji z maszyny.

Czytaj też: Seria Galaxy S23 może dostać wariant z nowym Exynosem, a my będziemy musieli się z nim męczyć

Tyczy się to właśnie samolotów, bo połowa z nich jest starsza niż dwadzieścia lat, a przy ich powstawaniu dyskietki były najlepszym wyborem co do pamięci. Tyczy się to również sprzętu medycznego, choć pozornie może wydawać się to żartem jako znakomita większość dyskietek cechuje się pojemnością liczoną w kilobajtach. Jest to jednak odpowiednia i wystarczająca pojemność np. do przechowywania krytycznych baz danych co do nawigacji w Boeingach 747-400.