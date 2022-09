Powstanie tylko 200 egzemplarzy. Elektryczne rowery sX1 od Buddy Bike będą unikatowe

Norweska firma Buddy Bike zaprezentowała swoje elektryczne rowery sX1, które powstaną w nakładzie jedynie 200 egzemplarzy. Z całą pewnością nie jest to jedyny powód, dla którego ten rower jest wyjątkowy.

Elektryczne rowery sX1 od Buddy Bike

Elektryczne rowery sX1 od Buddy Bike same w sobie są intrygującą mieszanką elektrycznego roweru miejskiego i górskiego. Nacisk na miejski charakter jest jednak w tym projekcie ważniejszy, co potwierdza nisko zawieszona rama i sztywny przedni widelec. Sama rama stworzona we współpracy Eker Design jest z kolei wykonana z włókna węglowego i to takiego, które nadaje się do recyklingu, ale firma nie zdradza, jak ma zamiar rzeczywiście wykorzystywać ten materiał ponownie w razie poważnego uszkodzenia.

Przechodząc do wyposażenia, od razu rzucają się w oczy hydrauliczne hamulce, sporej wielkości amortyzator pod siodełkiem, wewnętrzne prowadzenie okablowania, szalenie płaskie platformy pedał z licznymi wypustkami oraz brak łańcucha. W jego miejscu znalazł się pasek z włókna węglowego, obiecujący wyższą wytrzymałość i praktycznie zerowe potrzeby konserwacji za cenę braku przerzutek zewnętrznych i przymus wykorzystywania tych wewnętrznych. Ciekawą decyzją było też postawienie na 29-calowe obręcze, które pozwalają tym rowerom pokonywać nierówności i niedoskonałości drogi ze względną łatwością.

Przechodząc do najważniejszego, ten elektryczny rower z segmentu premium może być dodatkowo skonfigurowany z trzema różnymi silnikami i dwoma akumulatorami (450- lub 650-Wh) o nieznanym zasięgu. Firma najbardziej chwali się wersją sX1 z silnikiem Sachs o napędzie pośrednim i 112-Nm momencie obrotowym, ale klient może też wybrać silnik Bosch lub Bafang. Ceny wahają się od około 5000 do 7000 dolarów (od 23500 do 33000 zł).