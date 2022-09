Europejskie ceny serii Xiaomi 12T wyciekają przed premierą

O ile specyfikacja Xiaomi 12T i 12T Pro jest nam już znana, o tyle o cenach przecieki do tej pory milczały

Do sieci trafiło sporo nowych informacji na temat nadchodzącej serii od Xiaomi. Są ceny i prasowe rendery, które pozwalają jeszcze dokładniej przyjrzeć się urządzeniom. Wydaje się, że zdjęcia pochodzą ze strony produktowej, bo jeśli zerkniecie na witrynę producenta na dowolny model urządzenia, znajdziecie tam podobne grafiki. Można więc być (prawie) pewnym, że tym razem mamy do czynienia z realnym wyglądem smartfonów Xiaomi 12T. Jeśli jednak śledziliście na bieżąco dotychczasowe doniesienia, nie będziecie zaskoczeni, bo ujawniony wcześniej wygląd nie odbiega od tego, co można zauważyć poniżej.

Ciekawszą kwestią są jednak europejskie ceny tych modeli. Lekaster Roland Quandt ujawnił nam, ile trzeba będzie zapłacić za poszczególne warianty:

Xiaomi 12T:

8 GB RAM + 128 GB – 580 euro (ok. 2800 zł),

8 GB RAM + 256 GB – 630 euro (ok. 3050 zł),

Xiaomi 12T Pro:

8 GB RAM + 256 GB – 770 euro (ok. 3730 zł),

12 GB RAM + 256 GB – 800 euro (ok. 3880 zł).

Ceny nie będą więc niskie, zwłaszcza w przypadku modelu Pro. Trudno się jednak temu dziwić, w końcu będzie to flagowiec nie tylko napędzany przez układ Snapdragon 8+ Gen 1, ale również wyposażony w 200-megapikselowy aparat. Już samo to musi trochę kosztować. W przypadku podstawowego wariantu mowa o układzie Dimensity 8100 i aparacie głównym 108-Mpix, który znajdzie się w towarzystwie tych samych dwóch obiektywów co w modelu Pro, czyli 8-megapikselowego aparatu ultraszerokokątnego i 2-megapikselowego czujnika głębi.

Oprócz tego przecieki ujawniły nam, że seria Xiaomi 12T zasilana będzie przez baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 120 W. natomiast w przypadku wyświetlacza, producent postawi na płaski 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1,5K 2712 x 1220 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz.