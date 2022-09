Interakcje w grach online mają niesamowity wpływ na mózg. Jak wyglądają wtedy nasze fale mózgowe?

O wnioskach możemy przeczytać w czasopiśmie Neuropsychologia i trzeba przyznać, że te okazują się niezwykle zaskakujące. Przede wszystkim autorzy odnotowali, iż spędzanie czasu na grze online w trybie kooperacji prowadziło do synchronizacji fal mózgowych takich osób. Co najważniejsze, nie przebywały one w tym samym pomieszczeniu, a łączył je “jedynie” internet.

Ten rodzaj synchronizacji, jak wykazały wcześniejsze badania, zazwyczaj wiąże się z interakcjami społecznymi i odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu nas i naszego otoczenia, ponieważ jest związany z wyższym stopniem empatii i współpracy. O ile jednak takie interakcji fal mózgowych wydawały się możliwe do osiągnięcia, gdy ludzie przebywali obok siebie, tak ich występowanie przy internetowym kontakcie jest znacznie bardziej zadziwiające.

Jak naukowcy do tego doszli? Do udziału w eksperymencie zaprosili 42 fińskich studentów, których połączono w pary i poproszono o zagranie w specjalnie zaprojektowaną grę. Jej założeniem była współpraca mająca na celu kontrolowanie samochodu wyścigowego na czterech różnych torach. Jeden gracz zajmował się nadzorowaniem prędkości, podczas gdy drugi – kierunku jazdy. Uczestnicy badania zamieniali się rolami po ukończeniu rozgrywki, pokonując każdy tor dwukrotnie.

Naukowcy zaobserwowali, jak fale mózgowe u współpracujących ze sobą graczy ulegają synchronizacji

Dwaj uczestnicy zostali umieszczeniu w dwóch oddzielnych dźwiękoszczelnych pomieszczeniach, tak, aby nie mieli możliwości prowadzenia interakcji. Nie mogli się również komunikować głosowo przez zestawy słuchawkowe. Jednocześnie ich mózgi poddawano badaniu opartemu na elektroencefalografii, dzięki czemu naukowcy mogli monitorować ich aktywność w czasie rzeczywistym, zwracając uwagę na emitowane sygnały elektryczne.

Jak się okazało, uczestnicy osiągnęli synchronizację fal mózgowych w zakresie fal alfa, beta i gamma. Chcąc upewnić się, że taki rezultat nie jest pokłosiem błędnej analizy wyników bądź efektem przypadku, członkowie zespołu badawczego porównali też odczyty dotyczące przypadkowych graczy, którzy nie pokonywali wspólnie tych samych torów. Nie odnotowali jednak podobnej synchronizacji. Ta – w odniesieniu do kooperacji – zyskiwała na sile przy drugim przejeździe.

