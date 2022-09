Free Now nagradza za korzystanie z transportu współdzielonego kodami o wartości 120 zł

Aby otrzymać kody, należy do końca tego miesiąca przynajmniej sześć razy skorzystać z transportu współdzielonego (np. komunikacji miejskiej/podmiejskiej, taksówki, e-hulajnogi, e-skutera czy carsharingu). Co ciekawe, Free Now akceptuje przejazdy wszystkich lokalnie dostępnych platform i operatorów.

Jedynym warunkiem przyznania kodów jest skorzystanie z transportu współdzielonego w dni powszednie w godzinach szczytu (6:00 – 10:00 oraz 15:00 – 18:00)

Dowód przejazdu w postaci skanu, zdjęcia biletu, rachunku lub faktury należy przesłać za pośrednictwem formularza w aplikacji. Należy zadbać o to, żeby data i godzina przejazdu były dobrze widoczne na przesłanym zdjęciu lub skanie. Jedna osoba może wysłać dwa zgłoszenia, każde z sześcioma przejazdami.

Wierzymy, że w ten sposób przyczynimy się do zmiany nawyków transportowych wśród osób korzystających z aut prywatnych wyłącznie z powodu przyzwyczajenia czy wygody – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Free Now w Polsce. Jego zdaniem do podjęcia konkretnego działania potrzebna jest odpowiednia zachęta.

Akcja Carless Challenge prowadzona jest na terenie 19 miast, w których oferowane są usługi Free Now. Formularze można wysyłać do 5 października 2022 r.

Ubiegłoroczne badanie przeprowadzone na zlecenie Free Now pokazało, że komunikacja publiczna albo własny samochód to dwa środki transportu najbardziej preferowane przez mieszkańców polskich miast. Wybiera je odpowiednio 40% i 34% ankietowanych. Co ciekawe, zdaniem 70% Polaków w ich mieście jest zbyt wiele prywatnych samochodów.