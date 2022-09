Głód na świecie nie będzie już problemem. Bill Gates proponuje rozwiązanie

W raporcie wydanym przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, miliarder twierdzi, że światowy kryzys głodu jest tak ogromny, że pomoc żywnościowa nie może w pełni go zwalczyć. W związku z tym Gates wzywa do zwiększenia inwestycji w zmodyfikowane uprawy, które mogą dostosować się do zmian klimatycznych i oprzeć się szkodnikom. W ten sposób uda się zwiększyć plony, zmniejszając liczbę osób cierpiących na niedostatek żywności.

Dokładniej rzecz biorąc słynny filantrop zwraca uwagę na coś, co określa mianem magicznych nasion. Chodzi o rośliny, które wykazują odporność na gorący i suchy klimat a także cechują się krótszym czasem potrzebnym na wydanie plonów. Takie cechy dotyczą kukurydzy i ryżu, choć niewykluczone, że podobne postępy będą kiedyś dotyczyły również innych gatunków.

Sporym utrudnieniem w tego typu przedsięwzięciach jest ograniczony budżet przeznaczony na badania i rozwój innowacyjnych technologii. W efekcie nakłady finansowe na tego typu projekty są znacznie mniejsze niż na pomoc żywnościową. W długoletniej perspektywie może się to stać zgubne, ponieważ w pewnym momencie plony mogą okazać się niewystarczające nie tylko w biednych regionach Ziemi, ale również tam, gdzie obecnie produkuje się dużo żywności.

Głód na świecie można zwalczyć dzięki inwestowaniu w najnowsze technologie dotyczące upraw

Fundacja Billa i Melindy Gatesów od dawna inwestuje w technologie rolnicze, wliczając w to nasiona kukurydzy, które rozwijają się w wyższych temperaturach i w suchszych warunkach. Zostały one opracowane w ramach programu prowadzonego przez African Agricultural Technology Foundation, na rzecz którego od 2008 roku wspomniana fundacja przekazała 131 milionów dolarów.

Gates wskazuje również na potencjał modelowania predykcyjnego. W tym przypadku sztuczna inteligencja może posłużyć do przetwarzania sekwencji genomu roślin uprawnych wraz z danymi środowiskowymi i wygenerowania wizji ukazującej wygląd gospodarstw przyszłości. Taka symulacja obejmuje między innymi wskazanie optymalnych gatunków do uprawy na danym obszarze bądź optymalnych obszarów do uprawy danego gatunku.

Szacuje się, iż obecnie nawet 345 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu. Stanowi to 25-procentowy wzrost w stosunku do okresu sprzed inwazji Rosji na Ukrainę i 150-procentowy skok względem okresu sprzed pandemii COVID-19.