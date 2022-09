Jest wyżej niż Rysy i właśnie ruszyła pełną parą. Oto największa górska farma fotowoltaiczna w Europie

Elektrownia słoneczna AlpinSolar właśnie zaczęła produkować energię pełna parą. Największa górska farma fotowoltaiczna w Europie znajduje się w szwajcarskich Alpach na wysokości 2500 m n.p.m. Gdzie będzie dostarczać wyprodukowaną energię? Odpowiedź jest nietypowa, ponieważ do… sieci marketów w Szwajcarii.

AlpinSolar jest własnością firm Axpo i IWB. Zlokalizowana jest na zaporze jeziora Muttsee w Alpach Glarneńskich we wschodniej części Szwajcarii. Stanowi ona jeden z elementów elektrowni szczytowo-pompowej Limmern.

Farma imponuje swoimi rozmiarami. Nie bez powodu została okrzyknięta największą górską farmą fotowoltaiczną w Europie, ponieważ 5 tysięcy paneli rozciąga się na długości niespełna kilometra. AlpinSolar ruszyła już w 2021 roku, ale dopiero w ostatnich dniach poinformowano o tym, że działa już z pełną mocą 2,2 MW, produkując 3,3 Gwh energii w ciągu roku.

Farma fotowoltaiczna. Energia z niej dokąd trafi? Do marketów!

Odbiorcą elektrowni jest największa sieć marketów w Szwajcarii – Denner. To do tych placówek handlowych trafi wyprodukowana w górach energia. Prawo do korzystania z niej Denner uzyskało na kolejne 20 lat.

Jak poinformował przedstawiciel Axpo odpowiedzialny za Alpin Solar, farma w pierwszych miesiącach swojego funkcjonowania osiągnęła wysoki uzysk solarny. Nawet zimą. Jest to dobry prognostyk przed kolejnym sezonem, kiedy zapotrzebowanie na prąd w Szwajcarii wzrośnie.

Atutami gigantycznej farmy jest to, że znajduje się ona na dużej wysokości, gdzie klimat jest chłodniejszy. Zatem panele w sposób naturalny się chłodzą. Ponadto produkcja energii jest tak duża dzięki wysokiemu współczynnikowi odbicia albedo. Zresztą nachylenie modułów słonecznych jest bardzo duże, co lepiej odpowiada kątowi padania promieni słonecznych oraz zapobiega zaleganiu śniegu zimą.

Według prognoz, górska farma fotowoltaiczna ma produkować trzy razy więcej energii niż jej odpowiedniki zlokalizowane na nizinach.