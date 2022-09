Tuż przed premierą Huawei ujawnia kolejne szczegóły na temat serii Mate 50

Już za cztery dni, bo 6 września, Huawei zaprezentuje długo wyczekiwaną serię Mate 50. By podsycić oczekiwanie, dyrektor generalny Richard Yu udzielił wywiadu, w którym wspomina o trzech głównych funkcjach nadchodzących smartfonów.

Niedawny zwiastun potwierdził jedną z plotek mówiącą o wykorzystaniu w nowej serii aparatów ze zmienną przysłoną. Niestety, prócz tego Huawei nie zdradził nam na ten temat nic więcej, ale nie ma co się martwić, w końcu wszystkie szczegóły poznamy już w we wtorek, 6 września.

Teraz z kolei dostaliśmy możliwość poznania kolejnych innowacji, w jakie zostaną wyposażone smartfony z serii Mate 50

Rąbka tajemnicy uchylił dyrektor generalny Richard Yu. W najnowszym wywiadzie wspomniał o nowym systemie obrazowania XMAGE, który będzie dostępny wyłącznie w nadchodzącej serii. Jego opracowanie jest wynikiem doświadczeń zebranych podczas tworzenia smartfonów z jednymi z najlepszych aparatów dostępnych na rynku. Ta technologia ma być zastępstwem dla rozwiązań opracowywanych wspólnie z firmą Leica. Wedle plotek, które już wcześniej trafiły do sieci, system XMAGE oparty jest na niestandardowym NPU zbudowanym przez HiSilicon.

Czytaj też: Zachwycające smartfony z serii Huawei nova 10 trafią do Europy, a wraz z nimi smartwatch z ciśnieniomierzem

Yu zapowiedział również, że seria Huawei Mate 50 będzie pierwszą wprowadzającą HarmonyOS 3. Jedną z funkcjonalności, o której wspomniano, jest zdolność smartfona do utrzymania ograniczonej funkcjonalności nawet przy rozładowanej baterii. O co dokładnie chodzi? Tutaj z pomocą przychodzą znów przecieki, wedle których, nawet po wyczerpaniu energii NFC będzie nadal działać, czyli będzie można dokonywać płatności mobilnych czy korzystać z kart transportu miejskiego. Wspomina się też o możliwości wykonania połączenia przynajmniej przez kilka godzin po rozładowaniu, choć tutaj konieczna będzie jakaś niewielka rezerwa baterii.

Czytaj też: Xiaomi Smart Band 7 Pro zmierza do Europy. Kiedy premiera?

Dyrektor Huawei wspomniał również o technologii “pierce the sky upward”. Nie zostało to rozwinięte podczas wywiadu, ale niektórzy spekulują, że może chodzić o komunikację satelitarną do wykorzystania w awaryjnych sytuacjach.