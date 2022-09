Xiaomi Smart Band 7 Pro zmierza do Europy. Kiedy premiera?

Na początku lipca do sprzedaży w naszym kraju wszedł Xiaomi Smart Band 7, jednak debiutujący wraz z serią Xiaomi 12S model Pro jeszcze nie doczekał się premiery ani w naszym kraju, ani nawet w Europie. Być może właśnie poznaliśmy szczegóły dotyczące debiutu tej opaski na Starym Kontynencie.

Ulepszona wersja Smart Band 7 pojawiła się w Chinach na początku lipca, wraz z serią Xiaomi 12S. Urządzenie wyglądem zupełnie odbiega od tego, co znamy z wcześniejszych generacji opasek producenta, a nawet modelu podstawowego. Zniknął ekran w kształcie pastylki, zastąpiony przez o wiele większy, prostokątny panel. Konstrukcja przypomina teraz tą z Redmi Smart Band Pro.

Zaczynając od tego, co najbardziej widoczne, czyli od wyświetlacza. Mamy tutaj 1,64-calowy panel AMOLED z funkcją Always On Display, o rozdzielczości 280 × 456 pikseli i ich zagęszczeniu na poziomie 326 ppi. Ekran chroniony jest przez szkło 2.5D. Do dyspozycji dostajemy aż 180 tarcz, dzięki którym dostosujemy wyświetlacz do swoich preferencji. Z racji wielkości, ekran daje o więcej przestrzeni roboczej, może wyświetlać większe dymki z powiadomieniami czy wskaźniki. Całość chroniona jest przed wodą zgodnie z normą 5ATM.

Najistotniejszą funkcją w Smart Band 7 Pro jest GPS, który obsługuje również GLONASS, Galileo, Beidou czy QZSS. Wiele funkcji współdzielonych jest z oryginalną opaską, co oznacza, że nie zabrakło tutaj monitorowania natlenienia krwi, snu, tętna itp. Opaska daje do dyspozycji 117 trybów sportowych, obejmujących zarówno zajęcia na zewnątrz, jak i te w pomieszczeniach. Jest także NFC, dzięki czemu będzie można płacić zbliżeniowo, a także takie funkcje jak sterowanie kamerą, inteligentne powiadomienia i wykrywanie zgubionego telefonu. Bateria również została stosownie powiększona. Teraz ma pojemność 235 mAh i podobno na jednym ładowaniu pozwala na korzystanie z opaski przez nawet 12 dni.

Kiedy Xiaomi Smart Band 7 Pro pojawi się w Europie?

Znany lekaster Kacper Skrzypek podaje, że urządzenie zostało dopuszczone do wprowadzenia na rynek europejski. Może to oznaczać, że uzyskało wszystkie niezbędne certyfikaty i już wkrótce powinno zadebiutować na naszym kontynencie. Inne źródła wskazują na połowę września, więc jest to całkiem bliski termin. Jeśli te informacje są prawdziwe, to już w najbliższym czasie powinniśmy usłyszeć na ten temat coś więcej, być może nawet ze strony Xiaomi.