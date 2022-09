Helion ma 31 lat. Z tej okazji rozdaje darmowe kursy wideo i przecenia co tylko się da!

Na początek Helion rozdaje darmowe kursy wideo

Od 16 września na dedykowanej stronie internetowej można odebrać trzy darmowe kursy wideo. Wśród nich znajdziemy:

SQL – projektowanie i implementacja baz danych,

Angielski na rozmowie kwalifikacyjnej – kompleksowe przygotowanie do procesu rekrutacyjnego,

Git – zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji.

Łączy koszt wszystkich trzech kursów to 257 zł.

Konkurs za nagrodami. Czytniki e-booków czekają

Urodzinowy konkurs z okazji urodzin Helion trwa od 16 do 30 września 2022 roku. Do wygrania są trzy czytniki e-booków InkBOOK Calypso Plus Black oraz bony na zakupy w wysokości 100, 200 oraz 300 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 30. września zrobić zakupy w księgarni Helion, a następnie przesłać numer zamówienia wraz z dołączonym zdjęciem Waszej kolekcji helionowych publikacji (do kolekcji wliczają się inne marki Grupy Helion – Onepress, Sensus, Septem, Bystrzaki, Editio, Bezdroża) na konkursowy adres e-mail. Im bardziej zabawne i kreatywne fotografie, tym więcej szans na wygranie. Tylko podpowiadam.

Skorzystaj z rabatów do -91%!

Skoro urodziny, to i urodzinowe promocje! Wśród promocyjnych ofert znajdziecie m.in. 40% rabatu na książki drukowane z darmową dostawną od 40 zł, tysiące e-booków w cenach nieprzekraczających urodzinowej kwoty 31,31 zł oraz kursy wideo z potężnymi rabatami. Jak udało nam się dowiedzieć, przeceny sięgną aż 91%.

Nasze propozycje:

Python. Wprowadzenie. Wydanie V – ebook 31,31zł 199zł

Wzorce projektowe. Rusz głową! Tworzenie rozszerzalnego i łatwego w utrzymaniu oprogramowania obiektowego. Wydanie II – ebook 31,31 zł 109zł

Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II – książka drukowana 46,20zł 77zł

Nauka programowania opartego na testach. Jak pisać przejrzysty kod w kilku językach programowania – książka drukowana 35,40zł 59zł

Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzędzia w analizie i wizualizacji danych – 69,31zł 299zł

Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND1 100-105 – 69,31zł 760zl

Pełną listę promocji znajdziecie pod tym adresem. Można z nich korzystać do 22. września i warto tam regularnie zaglądać, bo lista jest stale aktualizowana.

Potężna dawka wiedzy w bardzo dobrych cenach

Urodzinowa promocja księgarni Helion to szansa na znaczne poszerzenie naszej wiedzy. Branżowe kursy i publikacje technologiczne bywają często, nie oszukujmy się, dosyć drogie. W tym przypadku możemy dużo zaoszczędzić, a przy tym zyskać potężny zastrzyk nowej wiedzy i umiejętności, które kto wie, być może będą w stanie odmienić Wasze życie.

Materiał powstał we współpracy z księgarnią Helion.