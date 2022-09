Hipersoniczne samoloty na węgiel! Eksperymenty chińskich naukowców zakończone sukcesem

Węgiel jest uważany za przestarzałe paliwo kopalne i choć obecnie świat jest zmuszony do jego wykorzystywania to chińscy naukowcy mogą zapewnić mu nowe, dumne życie

Wspomniany zespół naukowców jest w trakcie opracowywania technologii silników detonacyjnych dla chińskiego programu hipersonicznego, którego celem jest osiągnięcie dalekiego lotu przy Mach 7. Podczas swojej pracy naukowcy wpadli na pomysł wykorzystania proszku węglowego jako paliwa silnikowego podczas realizowania kontrolowanych wybuchów w kopalniach. Tyle że wprowadzenie koncepcji w życie okazało się łatwiejsze niż przekucie jej na rzeczywistość. Głównym problemem okazał się zapłon, którego udało się rozwiązać z dodatkiem etylenu.

Takie połączenie jest na swój sposób wyjątkowe, bo proszek węglowy cechuje się wysoką gęstością energii, bezpieczeństwem i niską ceną, co zapewnia mu wyjątkową przewagę, kiedy akurat jest stosowany jako paliwo silnikowe. Dodatek etylenu jest z kolei kluczowy do doprowadzania do zapłonu, bo ta substancja chemiczna sama w sobie zapala się łatwiej względem cząsteczek węgla.

W maju 2022 roku naukowcy opublikowali pracę, w której opisali budowę i testy prototypowego silnika detonacyjnego zdolnego do wykorzystania wodoru lub proszku węglowego jako paliwa. Przetestowali też mieszankę paliwową w formie duetu węgla i etylenu w skomplikowanych warunkach, które mogą powstać podczas lotu i stwierdzili, że silnik był w stanie uruchomić się w prawie każdym przypadku, a nawet wytworzyć szybkie fale uderzeniowe. Na tym jednak się nie skończyło.

W przeprowadzonych testach prototyp wygenerował impulsy energii podróżujące z prędkością ponad 2 km na sekundę. Te były więc sześciokrotnie wyższe od prędkości dźwięku, co jednoznacznie potwierdza potencjał tej technologii. W ogólnym rozrachunku oczekuje się, że nowy silnik osiągnie co najmniej o 20% wyższą wydajność paliwową niż współczesne silniki odrzutowe. Osiąga to dzięki zastosowaniu niezwykle szybkich detonacji, które mogą przekształcić więcej energii chemicznej w siłę kinetyczną.