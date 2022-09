Kiedy Huawei Mate 50 Pro trafi do Polski? Długo nie będziemy musieli czekać

Huawei Mate 50 Pro zadebiutował w Chinach 6 lipca

Smartfon napędzany jest przez najnowszy układ Snapdragon 8+ Gen 1 (w wersji 4G) wspierany przez 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada pojemna bateria 4700 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 66W i bezprzewodowym 50 W.

Huawei Mate 50 Pro wyposażono w 6,74-calowy ekran OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i 10-bitową głębią kolorów przy rozdzielczości 1212 × 2616 pikseli. W oczy od razu rzuca się spore wcięcie w ekranie, to w nim umieszczono ultraszerokokątny aparat 13 Mpix z przysłoną f/2,4 i czujnik 3D ToF, który służy również jako zaawansowany czujnik odblokowywania telefonu przy pomocy twarzy.

Z tyłu mamy wspomniany czujnik 50 Mpix Sony IMX900 z OIS, ultraszerokokątny aparat 13 Mpix i teleobiektyw 64 Mpix, również z OIS. Aparat główny wyposażono w technologię zmiennej przysłony. Wedle słów producenta, możemy wybrać spośród 10 ustawień przysłony od f/1,4 do f/4. Huawei, jak dobrze wiemy, zakończył już współprace z firmą Leica, opracował więc własne rozwiązanie w zakresie fotografii mobilnej – XMAGE.

Kiedy Huawei Mate 50 Pro trafi do naszego kraju?

Jak już wspomnieliśmy, premiera nastąpi niedługo, bo 28 września. Wraz z najpotężniejszym modele z nowej serii, na polski rynek trafią też smartfony nova 10 Pro oraz nova 10, które skradną serce niejednego klienta swoim przepięknym wyglądem.

Huawei nova 10

Warto też wspomnieć, że Huawei chcąc podgrzać atmosferę przed oficjalną premierą, przygotował atrakcyjny konkurs, w którym do wygrania jest Mate 50 Pro, dwa smartfony nova 10, 3 pary słuchawek Huawei FreeBuds Lipstick albo 5 kuponów rabatowych o wartości 200 na zakup nowego smartfona.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie? Niewiele, bo wystarczy, że na stronie Huawei odpowiemy na pytanie: Jakie funkcje smartfona są dla Ciebie najważniejsze? Oczywiście, im bardziej kreatywna odpowiedź, tym większa szansa na wygraną. Konkurs trwa do 27 września a wygrać w nim może 11 osób — na każdą z nich przypadnie jedna ze wspomnianych wyżej nagród.