Superwydajny Huawei Mate 50 Pro z aparatem z 10-stopniową przysłoną już w Polsce

Huawei Mate 50 Pro z przytupem wkracza na polski rynek

Huawei zawsze był znany z oferowania nam smartfonów, których możliwości fotograficzne potrafią zachwycić. Nie inaczej jest i tym razem. Huawei Mate 50 Pro wyróżnia się na tle konkurencji nowym, topowym aparatem XMAGe wyposażonym w 10-stopniową, fizyczną regulację przysłony, wkraczając w obszar zarezerwowany dotychczas tylko dla lustrzanek.

Na przestrzeni wielu ostatnich lat, użytkownicy urządzeń Huawei w Polsce korzystali z upowszechniania przez markę dostępu do przełomowych innowacji. Seria Mate konsekwentnie przesuwała granice, w każdej nowej generacji łącząc cały szereg najnowocześniejszych technologii Huawei. Mate 50 Pro kontynuuje ten zaszczytny dorobek, ponownie wprowadzając powiew pionierskiej świeżości w rynek smartfonów w Polsce. Nie ustaniemy w dostarczaniu naszym klientom zaawansowanych i pięknych urządzeń, inteligentnie wspomagających ich każdego dnia i w każdej sytuacji – powiedział Martin Sun, Country Manager Huawei CBG Polska.

W najnowszym smartfonie ogromny nacisk położono na mobilną fotografię. Dzięki zmiennej przysłonie możemy profesjonalnie dostosować parametry fotografowania, takie jak rozmycie i głębię pola do każdej sytuacji. Mate 50 Pro także naturalne i charakteryzujące się zrównoważonym światłem i wyraźnymi kontrastami odwzorowanie barw. Ulepszony silnik obrazu XD Fusion Pro wyciąga maksimum możliwości z dużej matrycy 50 MP z czujnikami RYYB i jeszcze jaśniejszego obiektywu z przysłoną o jasności F1.4.

Główny aparat uzupełnia ultraszerokokątny obiektyw 13 Mpix o kącie widzenia 120°, a także 64-megapikselowy teleobiektyw z hybrydowym zbliżeniem aż do 200× (w odniesieniu do obiektywu szerokokątnego) oraz 13-megapikselowy aparat przedni do fotografowania w zakresie od 78° do 100°, współdziałający z sensorem do trójwymiarowego mapowania głębi, rejestrującym autentyczne i nastrojowe autoportrety.

Huawei Mate 50 Pro wyposażono w 6,74-calowy zakrzywiony panel OLED z indywidualnie skalibrowanymi kolorami i częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz. Przyciemnianie działa tutaj z niesamowitą częstotliwością 1440 Hz redukując migotanie, przekłada się to na mniejsze obciążenie dla naszych oczu. Sercem smartfona jest flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 w wersji 4G. Układ wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada z kolei bateria 4700 mAh obsługująca technologię Huawei SuperCharge z mocą 66 W (przewodowo) i 50 W bezprzewodowo. Tutaj warto zauważyć, że ładowarkę 66W znajdziemy w zestawie. Za odpowiednie działanie odpowiada debiutująca w Mate 50 Pro nakładka EMUI 13.

Ile kosztuje Huawei Mate 50 Pro?

Przejdźmy teraz do tej najistotniejszej kwestii — ile musimy wydać na ten smartfon? Za wariant w kolorze srebrnym lub czarnym (standardowe wykończenie) wyposażony z 256 GB pamięci trzeba zapłacić 5999 zł. Natomiast za wersję 512 GB z wykończeniem z wegańskiej skóry w kolorze pomarańczowym – 6499 zł.

Huawei Mate 50 Pro wejdzie do regularnej sprzedaży 31 października, ale jeśli zdecydujecie się na zakup w ramach przedsprzedaży trwającej od 28 września do 30 października, możecie liczyć na atrakcyjną promocję. Za złotówkę dostaniecie słuchawki Huawei Free Buds Pro 2 a oprócz tego Huawei przedłuży Wam gwarancję na smartfon o rok. Natomiast wszyscy kupujący, także po zakończeniu przedsprzedaży, dostaną na 3 miesiące pakiet 50 GB w Chmurze Huawei.