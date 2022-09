Przepiękne smartfony Huawei nova 10 już w Polsce. Znamy ich ceny!

Huawei nova 10 cechują się pięknym wyglądem, ale to nie jedyna ich zaleta

O wyglądzie tych nowych smartfonów można mówić długo. Huawei zadbał tutaj o to, by nie można było przejść obok nich obojętnie. Wykończono je połyskującymi akcentami, a znakiem rozpoznawczym są orbitalne pierścienie, które łączą modę i technologię. Smartfony są smukłe i lekkie, bo model nova 10 Pro waży 191 gramów i ma 7,88 mm grubości, natomiast nova 10 jest najsmuklejszym przedstawicielem tej serii – – jego grubość to jedynie 6,88 mm, a waga wynosi 168 g. Do wyboru mamy dwa warianty kolorystyczne — gwiezdna szarość i nocna czerń.

Oczywiście wygląd smartfona to dość istotna kwestia, ale zdecydowanie nie najważniejsza. Jak więc prezentuje się specyfikacja nowej serii? Od razu widać, ze Huawei nova 10 jest serią, w której nacisk położono na możliwości fotograficzne. Mamy tutaj aparat przedni o rozdzielczości 60 Mpix, jest to obiektyw ultraszerokokątny, któremu w modelu Pro towarzyszy jeszcze obiektyw do zbliżeń i portretów z matrycą 8 Mpix. Nie zabrakło tutaj również autofocusa z poczwórną detekcją fazy, co w połączeniu z oprogramowaniem pozwala na zarejestrowanie obrazów w naprawdę świetnej jakości. Mamy też możliwość rejestrowania filmów w 4K, więc są to modele idealne dla każdego vlogera. Producent dodał też funkcję Dual-View, która pozwala na rejestrowanie obrazu równocześnie z przednich i tylnych obiektywów. Z tyłu dostajemy potrójny moduł, na który składają się aparat RYYB Ultra Vision o rozdzielczości 50 Mpix, obiektyw szerokokątny z matrycą 8 Mpix oraz dodatkowe oczko do wykrywania głębi.

Huawei nova 10 Pro

Model Pro wyposażono w ekran o przekątnej 5,78 cala, zaś w modelu podstawowym znalazła się matryca 6,67-calowa. W obu smartfonach jest to panel OLED o rozdzielczości 2562 × 1200 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Mamy tutaj również obsługę gamy kolorów P3 i technologię HDR10, więc jakość wyświetlanego obrazu jest naprawdę wysokiej jakości. By uprzyjemnić oglądanie filmów czy seriali, Huawei dodał głośniki stereo z 80-stopniowym polem dźwięku Histen, gwarantujące wciągające doznania audio.

Huawei nova 10 Pro

Smartfony wyposażono w 8 GB RAM i 128 GB (nova 10) lub 256 GB (nova 10 Pro) pamięci wbudowanej. Napędzane są natomiast przez układ Snapdragon 778G 4G firmy Qualcomm. Seria Huawei nova 10 charakteryzuje się też długą żywotnością baterii, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Model Pro zasila ogniwo o pojemności 4500 mAh z ultraszybkim ładowaniem 100 W. Stosując tryb Turbo, telefon naładujemy do pełna w nieco ponad 20 minut. W przypadku nova 10 ten czas jest nieco dłuższy, bo wynosi 38 minut. To akurat nie dziwi, bo bateria 4000 mAh obsługuje ładowanie 66 W.

Ceny i dostępność serii Huawei nova 10

Huawei nova 10 kosztować będzie w Polsce 2499 zł, natomiast za model Pro trzeba będzie zapłacić 2999 zł. Oba urządzenia wejdą do regularnej sprzedaży już 10 października, ale od jutra, czyli od 28 września do 9 października możecie liczyć na specjalną promocję przedsprzedażową, w ramach której dostaniecie słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 za jedyną złotówkę.