IBM buduje superlodówkę. Do czego się przyda Goldeneye?

Projekt Goldeneye przesuwa granice chłodnictwa niskotemperaturowego, jednocześnie kładąc podwaliny pod zdolność przemysłu kwantowego do skalowania do większych eksperymentów. Goldeneye nie jest przeznaczony do użytku z żadnym z rozwijanych przez nas inżynierów procesorów IBM Quantum, ale niewątpliwie może przydać się w przyszłości.

Superlodówka zawiera 1,7 m3 objętości eksperymentalnej, co oznacza, że ​​może schłodzić objętość większą niż trzy lodówki w domowej kuchni do temperatur niższych niż przestrzeń kosmiczna. Te temperatury są wymagane do przeprowadzania najnowocześniejszych eksperymentów fizycznych i potencjalnego uruchamiania dużych procesorów kwantowych. Istniejące do tej pory lodówki miały pojemność zaledwie 0,4-0,7 m3, czyli nawet trzy razy mniej.

Superlodówka lepsza od innych

Naukowcom udało się z powodzeniem schłodzić lodówkę do temperatury roboczej (~25 mK) i podłączyć do niej procesor kwantowy. Urządzenie zostanie teraz przeniesione do IBM Quantum Computation Center w Poughkeepsie w stanie Nowy Jork, gdzie są prowadzone badania nad systemami chłodzenia kwantowych centrów danych przyszłości.

Goldeneye ma kilka unikalnych cech, które pomagają w jego montażu i działaniu. Ma całkowicie nową konstrukcję ramy i kriostatu, a także modułową budowę, dzięki czemu jest łatwiejszy w obsłudze. Warto wspomnieć, że inne duże chłodziarki rozcieńczające mogą wymagać dźwigów i kilkunastu techników do montażu.

Większość używanych obecnie lodówek rozcieńczalnikowych wymaga zespołu operatorów do prawidłowego funkcjonowania, ale w pełni zautomatyzowany system Goldeneye obejmuje specjalnie zaprojektowany żuraw, który pewnego dnia może pozwolić nawet jednej osobie na obsługę lodówki – którą można monitorować zdalnie za pomocą platformy wizualizacyjnej o otwartym kodzie źródłowym.

Nowy wynalazek inżynierów IBM przesunie granice dla wszystkich lodówek używanych do chłodzenia przyszłych komputerów kwantowych, czyniąc je wydajniejszymi i bardziej niezawodnymi.

