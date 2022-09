System iOS 16 oficjalnie dostępny, ale dla których iPhone’ów?

Na początku czerwca Apple ogłosiło iOS 16, który od tamtej pory był intensywnie testowany w kanale beta. Od dziś jednak jest już powszechnie dostępny

Nowa wersja iOS jest już dostępna do pobrania (dokładnie od 19:00 czasu polskiego). Wraz z nią do iPhone’ów trafi sporo nowości, takich jak przeprojektowany ekran blokady z nowymi tapetami przypominającymi widżety z możliwością konfigurowania pod własne upodobania. Apple wprowadza też możliwość konfiguracji kilku takich ekranów blokady i przełączanie się pomiędzy nimi. Pojawiają się też aktywności na żywo. Zmiany nie ominęły też aplikacji Wiadomości, która w iOS 16 pozwoli na edycję wiadomości, cofanie tych, które już wysłaliśmy, a także oznaczanie danych rozmów jako nieprzeczytanych. Ulepszono Dyktowanie, które do działania nie będzie wymagało połączenia danych. Z poziomu klawiatury będzie można płynnie przełączać się między dyktowaniem a pisaniem. Wiadomości dostają też automatyczne rozpoznawanie emoji, pełną obsługę Siri i automatyczną interpunkcję.

Wraz z iOS 16 pojawi się nowe menu Sprawdzania bezpieczeństwa w sekcji Ustawienia. Jest to istotna funkcja, która powinna pomóc osobom będącym w toksycznych związkach, bo daje możliwość zarządzania dostępem do aplikacji, haseł czy innych informacji. Nowa wersja systemu operacyjnego wprowadza też kilka ulepszeń w aplikacji Zdrowie, dając nowe sposoby na śledzenie parametrów naszego organizmu i wykonywanych ćwiczeń. Tutaj warto wspomnieć, że nowości będą zintegrowane z tymi, które wprowadza watchOS 9. Z poziomu aplikacji będzie można śledzić zalecenia i zarządzać przyjmowanymi lekami. Używając aparatu w telefonie, będzie można zrobić zdjęcie etykiety leku w celu jego identyfikacji.

To oczywiście tylko część nowości, z których będą mogli skorzystać użytkownicy iOS 16, jednak tutaj warto zadać sobie pytanie — które modele aktualizację dostaną? Oprócz najnowszej serii iPhone 14 będą to: