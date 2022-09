iPhone nie tylko do płacenia. Będzie służyć jako mobilny terminal POS? To tylko kwestia czasu

Za Wielką Wodą sprzedawcy korzystający z oprogramowania firmy Block mogą już używać smartfonów Apple do przyjmowania mobilnych płatności zbliżeniowych. Rozwiązanie Tap to Pay (dotknij, żeby zapłacić) działa na iPhonie w wersji 11 oraz przy zastosowaniu nowszych modeli smartfonów z systemem iOS.

Do działania konieczne jest pobranie aplikacji o nazwie Square Point of Sale i uruchomienie w niej funkcji Tap to pay on iPhone. Następnie należy jedynie wpisać kwotę transakcji, którą powinien uregulować klient. Pokazujemy mu ekran telefonu z otwartą aplikacją i wpisaną kwotą, a on zbliżeniowo płaci swoim urządzeniem.

Co ciekawe, do uregulowania transakcji nie trzeba posługiwać się smartfonem marki Apple. System dopuszcza również płatności zbliżeniowe Google Pay, a także standardowe karty kredytowe i debetowe

Przedstawiciele Block zapewniają, że rozwiązanie charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz prywatności. Samo Apple nie kolekcjonuje na urządzeniach lub swoich serwerach informacji o transakcjach prowadzonych za pośrednictwem iPhone’a. Na razie funkcja została udostępniona dla sprzedawców na terenie Stanów Zjednoczonych.

Pozostaje pytanie: kiedy podobna funkcja zostanie udostępniona dla branży handlowej w innych częściach świata? Nie da się ukryć, że nas najbardziej interesuje Europa. Warto wspomnieć, że firma odpowiadająca za dostarczenie rozwiązania na rynku amerykańskim działa również na Starym Kontynencie.

Dla Apple funkcja softPOS wydaje się naturalnym krokiem w rozwoju. Koncern nabył w 2020 roku kanadyjski startup Mobeewave, który zajmuje się rozwojem oprogramowania umożliwiającego akceptację zbliżeniowych płatności mobilnych. Zapłacił za niego solidne 100 mln dolarów.