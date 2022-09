Jak bakterie się poruszają? Zagadka sprzed lat rozwiązana

Na czele zespołu zajmującego się śledztwem w tej sprawie stanął Edward Egelman, który wykorzystał wraz ze współpracownikami dobrodziejstwa mikroskopii oraz zaawansowane modelowanie komputerowe. Dzięki takiemu połączeniu badaczom udało się zaobserwować to, czego nie był w stanie uwiecznić żaden tradycyjny mikroskop.

Bo choć było jasne, że bakterie przemieszczają się dzięki strukturom funkcjonującym niczym prowizoryczne śmigła, to nie było do końca jasne, jak się to dokładnie dzieje. Rozwiązanie zagadki okazało się nieco zaskakujące, ponieważ wspomniane “śmigła” składają się z jednego białka. Dzięki nowatorskiemu podejściu do sprawy naukowcy zaobserwowali tę dziwną strukturę w skali pojedynczych atomów.

Bakterie są wyposażone w organella zwane wiciami, które składają się z tysięcy identycznych elementów. Aby mieć możliwość poruszania się, bakteria potrzebuje obracającego się, przypominającego korkociąg śmigła. Naukowcy przez dziesiątki lat zastanawiali się, jak owe mikroorganizmy były w stanie do tego doprowadzić. Pomogło modelowanie komputerowe oraz kriomikroskopia elektronowa, która umożliwia obrazowanie z dokładnością liczoną w atomach.

Bakterie posiadają wici, w skład w których wchodzi białko istniejące w 11 różnych stanach

W takich okolicznościach członkowie zespołu doszli do wniosku, iż białko, które tworzy wici, może istnieć w 11 różnych stanach. Za sprawą mieszanki tych stanów możliwe jest uformowanie kształtu korkociągu. Naukowcy postanowili też przeanalizować wici występujące u archeona z gatunku Saccharolobus islandicus i odkryli, że jego białko występuje w 10 różnych stanach. Końcowy rezultat był natomiast identyczny: wici tworzyły kształt ułatwiający poruszanie się. Jest to świetny przykład konwergencji: bakterie i archeony posiadają podobne rozwiązania ewolucyjne, choć posiadły je niezależnie od siebie.

