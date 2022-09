Premiera Xiaomi Civi 2 już na horyzoncie. Co o nim wiemy?

Zeszłoroczna seria Civi (w skład której wchodzi też Civi 1S wprowadzony na rynek w kwietniu 2022 r.) charakteryzowała się przede wszystkim atrakcyjnym wyglądem. Xiaomi stworzyło ją dla młodych osób i kobiet, czyniąc z tych smartfonów urządzenia zdecydowanie przykuwające wzrok. Pod kątem specyfikacji są to typowe średniopółkowe modele, którym trudno zarzucić jakieś większe braki, ale też ciężko mówić o jakichkolwiek rewolucyjnych rozwiązaniach.

Xiaomi Civi 1S

Wcześniejsze doniesienia, jakie pojawiały się na temat serii Xiaomi Civi 2 wskazywały, że producent raczej nie pokusi się o dokonanie zbyt wielu zmian. W marcu znany leakster, Digital Chat Station, doniósł, że ulepszenia ograniczą się w zasadzie do dwóch rzeczy — nowego chipsetu i systemu operacyjnego. W kolejnych miesiącach uściślono, że będzie chodzić o układ Snapdragon 7 Gen 1, co ma sens z racji, że oryginalne Civi napędza układ Snapdragon 778G, a na pokładzie Civi 1S znalazła się jego ulepszona wersja. Poza tym mówi się, że Civi 2 dostanie 6,55-calowy wyświetlacz Full HD AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz (taki sam jak u poprzedników), potrójną konfigurację aparatów i szybkie ładowanie przewodowe z mocą 67 W. Na razie więc wydaje się, że przecieki nie kłamały, choć oczywiście ich prawdziwość zweryfikujemy dopiero podczas premiery.

Kiedy zadebiutuje Xiaomi Civi 2?

No właśnie, kiedy premiera? Wedle najnowszych informacji podanych przez serwis xiaomiui.net, może się to stać jeszcze w tym miesiącu, a dokładniej pod koniec września. W kodzie MIUI odkryto bowiem kompilację aktualizacji przewidzianych dla modelu “Ziyi”, pod którym kryje się właśnie Civi 2. Aktualizacja jest przygotowana do wydania w tym miesiącu, co zdaje się jasno potwierdzać nadchodzącą premierę.

Niestety, prawdopodobnie tak samo, jak w przypadku poprzedników, Xiaomi Civi 2 pozostanie w Chinach i nie trafi na światowy rynek. Chociaż niektórzy twierdzą, że może smartfon może zostać przemianowany na Xiaomi 12 Lite 5G NE lub Xiaomi 13 Lite i pod taką postacią wejść do sprzedaży na globalnym rynku, choć w późniejszym terminie.